Die Corona-Krise hat bereits jetzt den Aargauer Wahlen einen Stempel aufgedrückt. Die Parteien spüren diesen zum Beispiel bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahllisten oder auch bei der inhaltlichen Planung der Kampagnen.

Am Montag startet das neue Aargauer Contact Tracing Center. Dieses ist für die Nachverfolgung, Begleitung und Betreuung von Personen in Selbstisolation und Selbstquarantäne zuständig.

In den Kantonen Aargau und Solothurn sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mehr Menschen arbeitslos. Die Quoten stiegen auf 3,4 bzw. 2,9 Prozent.

Donnerstag, 7. Mai: Aargauer Wahlkampf wird komplizierter als sonst

Die Parteien stellen sich auf mehr Aufwand ein, auf einen anstrengenden und intensiven Wahlkampf. Sie müssen verschiedene Szenarien planen und je nachdem flexibel reagieren können.

Man sei aber motiviert und zuversichtlich, dass es einen spannenden Wahlherbst gibt mit interessanten Fragen und Herausforderungen. Und natürlich hoffen die Aargauer Parteien, dass auch die Wählerinnen und Wähler in dieser ausserordentlichen Ausgangslage gut mobilisiert werden können.

Donnerstag, 7. Mai: Aargauer Contact Tracing Center startet am Montag

In Aarau nimmt am Montag ein Contact Tracing Center den Betrieb auf. Dieses ist für die Nachverfolgung, Begleitung und Betreuung von Personen in Selbstisolation und Selbstquarantäne zuständig. Das Center wird vom Kantonsärztlichen Dienst betrieben. Bis zu 20 Mitarbeitende werden im Einsatz stehen.

«Mit dem Contact Tracing wollen wir die Infektionskette möglichst rasch unterbrechen», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hausärztinnen und Hausärzte sowie Labore werden neue COVID-19-Infektionen an das Center melden. Dieses kontaktiert die Betroffenen und ihre engsten Kontakte der letzten 48 Stunden. Die infizierte Person und ihre Kontakte müssen anschliessend zu Hause bleiben.

Donnerstag, 7. Mai: Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona-Pandemie

In den Kantonen Aargau und Solothurn sind mehr Menschen arbeitslos. Die neuesten Zahlen zeigen den deutlichen Anstieg seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Im Aargau hat die Arbeitslosigkeit im April um 13 Prozent zugenommen, wie die Zahlen des Aargauer Amts für Wirtschaft und Arbeit zeigen. Die Quote stieg damit innerhalb eines Monats von 3 auf 3,4 Prozent.

Im Kanton Solothurn sind 8 Prozent mehr Personen als arbeitslos gemeldet. Die Quote hat sich von 2,6 auf 2,9 Prozent erhöht, schreibt das Solothurner Amt für Wirtschaft und Arbeit in einer Mitteilung.

Donnerstag, 7. Mai: Freibäder bereiten sich unterschiedlich auf Saisonstart vor

Ab dem 11. Mai dürfen die Schwimmbäder zumindest für Breitensportler, Vereine und Schulklassen wieder öffnen. Jedoch nur wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können und das Bad ein Schutzkonzept vorlegen kann. Liegewiesen, Nichtschwimmerbecken und Kiosk oder Restaurant müssen abgesperrt werden. Finanziell rentiere dies nicht, befürchten viele Bäder und setzen deshalb auf den späteren Öffungstermin im Juni. Man wolle die «Stammkunden» nicht verlieren, sagen andere und setzen darum auf den früheren Termin.

Während also am 11. Mai nur vereinzelte Bäder öffnen, planen viele den richtigen Saisonstart ab 8. Juni. Die Bäder rechnen damit, dass in diesem Sommer viele Gäste kommen werden, da viele Leute nicht in die Ferien fahren. Für einige Bäder könnten es auch zu viele Gäste sein. Bis Ende August gilt noch das Verbot für Veranstaltungen mit über 1000 Personen. Die grossen Bäder müssen den Einlass ins Bad deshalb wohl beschränken.

Welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Krise und der spätere Saisonstart für die Bäder und die Gemeinden, denen sie gehören, haben, könne im Moment noch nicht abgeschätzt werden, heisst es bei verschiedenen Bädern auf Anfrage. Im Frühling habe man nie sehr viele Leute. Sollte jedoch die Krise im Sommer weiter gehen, wäre es dies sehr schlimm.

Mittwoch, 6. Mai: Solothurner Kantonsparlament fordert zusätzliche Hilfe für Kleingewerbe

Viele kleine Betriebe wie Coiffeure, Blumenläden oder Physiotherapie-Praxen seien von den Folgen der Corona-Massnahmen akut bedroht, befand am Mittwoch eine Mehrheit im Solothurner Kantonsparlament und forderte die Regierung mit zwei Vorstössen zum Handeln auf.

Die erste Forderung betrifft die Mietkosten, diese seien für viele Betriebe ein Problem. Der Kantonsrat forderte darum von der Regierung zusätzliche Massnahmen um das Kleingewerbe von den Mietkosten zu entlasten und erklärte einen entsprechenden Vorstoss der SP für dringlich. Der Regierungsrat muss nun aufzeigen, wie man die Forderung umsetzen könnte. Die Regierung ist mit den Wirtschaftsverbänden bereits am Ausarbeiten einer Lösung. Im Raum steht der Vorschlag, dass Kleingewerbler vorübergehend nur einen Drittel der Miete bezahlen müssen, den Rest teilen sich Kanton und Vermieter.

Eine zweite Forderung betrifft die Steuerbelastung. Die FDP forderte, dass Solothurner Unternehmen für das Jahr 2019 zusätzliche Rückstellungen anmelden können. Die Firmen können dadurch Steuern sparen, welche aber wiederum dem Staat entgehen. Auch dieser Vorstoss wurde für dringlich erklärt und muss nun von der Regierung konkretisiert werden.

Mittwoch, 6. Mai: Grenzübergang Bad Zurzach AG öffnet für Grenzgänger

Der Grenzübergang in Bad Zurzach AG wird am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) bereitet sich damit auf die Zunahme des grenzüberschreitenden Personenverkehrs vor, weil der Bundesrat Lockerungsmassnahmen beschlossen hat. Bereits diese Woche habe es Anzeichen für eine Zunahme des Grenzverkehrs um bis zu zehn Prozent gegeben, schreibt die Zollverwaltung in einer Mitteilung.

Um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, werde die EZV den Grenzübergang Bad Zurzach in Absprache und in Zusammenarbeit mit den Partnerbehörden im In- und Ausland am Mittwoch um 05.00 Uhr für Personen, die die schweizerischen Einreisevoraussetzungen erfüllen, jeweils von Montag bis Freitag von 05.00 bis 09.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Ausserhalb dieser Öffnungszeiten bleibe der Grenzübergang weiterhin geschlossen. Komplett gesperrt bleibe er auch für den Lastwagen - und Warenverkehr.

Dienstag, 5. Mai: Lob von allen Fraktionen für Solothurner Regierungsrat

Der Kantonsrat Solothurn hat am Dienstag sechs Verordnungen zur Bewältigung und wirtschaftlichen Abfederung der Pandemie-Krise genehmigt. Der Regierungsrat erhielt für sein Handeln viel Lob von allen Fraktionen. Er habe rasch, pragmatisch und massvoll reagiert, hiess es im Parlament.

Konkret genehmigte der Kantonsrat einstimmig unter anderem die Notverordnung für die Überbrückungshilfe für Selbständigerwerbende. Er bewilligte auch die Verordnung zur Sicherung der Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien. Das Parlament bestätigte auch die Verordnung zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Kultursektor und bei den Kindertagesstätten.

Legende: Marco Jaggi/SRF

Das Parlament und seine 100 Mitglieder tagten am Dienstag ausserordentlich im CIS Sportcenter in Solothurn und nicht im historischen Kantonsratssaal. In der grossen Sporthalle besteht genug Abstand zwischen den Parlamentariern und Regierungsräten, um alle Schutzmassnahmen einhalten zu können.

Dienstag, 5. Mai: Fast alle Solothurner Firmen halten sich an die Schutzmassnahmen

Im Kanton Solothurn halten sich die meisten Unternehmen in der Corona-Pandemie an die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgeschriebenen Schutzmassnahmen. Sechs Betriebe wurden jedoch nach Kontrollen vorübergehend geschlossen. Es fehlten vor allem schriftliche Schutzkonzepte und Zonenkennzeichnungen, der Zutritt wurde nicht klar kontrolliert oder es stand kein Desinfektionsmittel zur Verfügung, schreibt die Staatskanzlei Solothurn.

Das Arbeitsinspektorat des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) kontrollierte seit dem vergangenen Mittwoch gemeinsam mit der Polizei 79 Betriebe. Die meisten Unternehmer würden die ausserordentliche Lage ernst nehmen und setzten ihre Auflagen zur Bekämpfung des Coronavirus um. Nach den Nachkontrollen wurden fünf von sechs Schliessungsverfügungen aufgehoben. Diese Betriebe konnten wieder öffnen.

Dienstag, 5. Mai: Bald wieder Besuche in Aargauer Altersheimen möglich

Wichtig für eine Lockerung der Besuchsverbote in Alters- und Pflegeheimen sei genügend Schutzmaterial, sagte Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, am Montag gegenüber den Medien. Weil der Kanton Aargau mittlerweile solches Material wie Kittel und Masken aus China erhalten hat, will der Kanton nun bald entscheiden, wann in Altersheimen wieder Besuche möglich sind. «Nächste Woche können wir mitteilen, wie die Lockerungen umgesetzt werden», so Hürlimann.

Die Kantone können über Lockerungen bei den Besuchsvorschriften der Pflegeheime selbst entscheiden. Das Thema beschäftige die Bevölkerung, weiss man beim Kanton. Abstandsregeln, Hygienemassnahmen, allenfalls Schutzkittel und Masken für Pflegeheimbewohnerin und Besuch – solche Massnahmen prüft der Kanton jetzt.

Montag, 4. Mai: Streit um längere Öffnungszeiten für Solothurner Coiffeursalons

Jetzt sei Flexibilität gefragt. Das findet der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (kgv) und hat auch gleich eine Idee parat, bei der in der Übergangsphase mehr Coiffeusen und Coiffeure arbeiten könnten. Der kgv findet, Coiffeurgeschäfte sollten im Zweischicht-Betrieb bis abends um 21 Uhr Haare schneiden dürfen. Ausnahmsweise, nur im Mai, damit sie ihre Kundschaft trotz Abstandsregel bedienen können.

Aber der Gewerkschaftsbund des Kantons Solothurn (GBSo) sieht dies anders. «Es kann nicht sein, dass man Ladenöffnungszeiten einfach willkürlich nur für eine Branche erweitert», sagt der Präsident des GBSo, Markus Baumann. Es fehle die gesetzliche Grundlage für eine Verlängerung der Öffnungszeiten so wie sie der kgv vorschlage. «Das Kleidergeschäft, der Physiotherapeut oder wer auch immer würde dann vielleicht auch gerne länger öffnen, so etwas führt zu Wildwuchs.»

Geschäftsführer des Gewerbeverbands, Andreas Gasche, zeigt sich enttäuscht über die ablehnende Haltung des Gewerkschaftsbundes. «Wir hätten gerne eine sozialpartnerschaftliche Vereinbarung gehabt, jetzt muss halt jeder Coiffeur selbst beim Kanton ein Gesuch stellen», so Gasche.

Montag, 4. Mai: Kanton Solothurn will für Kredite von Startups bürgen

Wenn ein innovatives oder technologiebasiertes Startup im Kanton Solothurn zu wenig Geld hat wegen der Coronapandemie, dann bürgt der Kanton bis total 3 Millionen Franken. «Die bisherigen Massnahmen des Bundesrats zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 trugen den spezifischen Geschäftsmodellen von Startups nur bedingt Rechnung», begründet der Kanton den Entscheid in einer Mitteilung.

Der Bund habe das nun angepasst und ermögliche den Kantonen bis zu 35 Prozent eines Kredits zu verbürgen. Der Bund übernimmt dann 65 Prozent. Der Kanton Solothurn sei kein klassischer Startup-Kanton, aber man beantrage beim Parlament einen Kredit von 3 Millionen Franken auf 15 Jahre. Die Höhe der Bürgschaften beträgt pro Startup höchstens ein Drittel der laufenden Kosten des Unternehmens.

Montag, 4. Mai: Schutzkittel und Masken für Heime und Spitex im Aargau

Am Montag ist das vom Kanton Aargau bestellte Schutzmaterial in Aarau eingetroffen. 69'000 Schutzkittel und eine Million Masken hat der Kanton in China bestellt. Sie sind für Spitexmitarbeiterinnen und Pflegeheime gedacht. «Die Versorgung wurde knapp und die Lieferung des Bundes liess auf sich warten», hält der Kanton in einer Mitteilung fest. Deshalb habe man in Eigenregie Schutzmaterial bestellt. Innert zehn Tagen habe das alles geklappt. Produktion und Transport haben total rund 1,4 Millionen Franken gekostet.

Legende: Die Schutzmasken aus China sind beim Zeughaus Aarau angekommen. Bruno von Däniken/SRF

Die Aargauer Spitexorganisationen freuen sich über die Ankunft des Materials. «Wir haben Laborkittel gekauft, die noch verfügbar waren. Wir haben Schutzanzüge von Autospritzwerken gekauft und auch selbst welche genäht. Wir mussten uns zur Decke strecken», sagt Max Moor, Geschäftsleiter des Aargauer Spitexverbands, gegenüber SRF.