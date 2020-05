Am Montag 11. Mai nimmt die Schule im Aargau wieder einen weitgehenden normalen Betrieb auf. Doch viele Eltern sind stark verunsichert und belagern das Bildungsdepartement mit Fragen.

Die Digitalisierung der Geschäftswelt habe durch die Coronakrise einen Schub erhalten und das sei eine wertvolle und positive Entwicklung, die Chancen biete, sagen Solothurner Unternehmen in einer Umfrage.

Die Corona-Krise hat bereits jetzt den Aargauer Wahlen einen Stempel aufgedrückt. Die Parteien spüren diesen zum Beispiel bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahllisten oder auch bei der inhaltlichen Planung der Kampagnen.

Am Montag startet das neue Aargauer Contact Tracing Center. Dieses ist für die Nachverfolgung, Begleitung und Betreuung von Personen in Selbstisolation und Selbstquarantäne zuständig.

Freitag, 8. Mai: Viele verunsicherte Eltern wegen Schulstart

Am Montag 11. Mai nehmen Aargauer Schulen wieder einen ziemlich regulären Betrieb auf. Der Kanton hat gemäss den Vorgaben des Bundesrates vieles organisiert und die Eltern informiert. Dennoch herrscht grosse Verunsicherung und zahlreiche Eltern melden sich beim Bildungsdepartement mit Fragen und Sorgen. Stimmt es wirklich, dass Kinder nicht gefährdet sind und auch andere kaum anstecken? Warum setzen andere Kantone auf Halbklassen und der Aargau nicht? Muss das Kind zur Schule oder nicht?

Man könne den Eltern nicht alle Ängste nehmen, sagt Bildungsdirektor Alex Hürzeler dazu, vertraue aber auf die Infos des Bundesrates, wonach Kinder kaum gefährdet seien und auch keine Treiber der Epidemie seien. In der aktuellen Situation seien aber bald alle auf eine Art Experten und es werde zu einer Art Glaubensfrage, ob der Aargauer Weg der Schulöffnung nun richtig sei oder nicht.

Freitag, 8. Mai: Solothurner Unternehmen sehen Chancen in der Krise

Die Wirtschaft leidet immer stärker unter den Folgen der Coronakrise, das gilt auch im Kanton Solothurn. In einer Umfrage der kantonalen Handelskammer gaben praktisch alle der 250 befragten Firmen an, die Folgen der Krise direkt oder indirekt zu spüren. Einerseits habe man Mühe beim Verkauf der Produkte, anderseits gibt es zunehmend Engpässe bei der Liquidität.

Überraschend ist allerdings, dass sich in der Umfrage viele Unternehmer auch positiv äussern zu den Chancen, welche die Krise bietet. Über die Hälfte der Firmen beurteilt den Schub in der Digitalisierung als wertvoll. So habe man nun stärker gemerkt, dass viele geschäftliche Reisen nicht zwingend notwendig sind und sich Fragen und Probleme auch via Online-Konferenzen lösen liessen. Für die Zukunft lasse sich so Geld und Zeit einsparen, wovon man profitieren könne.

Eine weitere Chance sehen die befragten Solothurner Unternehmen darin, dass Branchen und Geschäfte, die in den letzten Jahren ins Ausland, z.B. nach Asien, verlagert wurden, nun wieder nach Europa oder in die Schweiz zurückgeholt werden könnten. Das wiederum würde neue Aufträge ermöglichen und könnte auch neue Arbeitsplätze schaffen.

Donnerstag, 7. Mai: Aargauer Wahlkampf wird komplizierter als sonst

Die Aargauer Parteien stellen sich auf mehr Aufwand ein, auf einen anstrengenden und intensiven Wahlkampf. Sie müssen verschiedene Szenarien planen und je nachdem flexibel reagieren können.

Man sei aber motiviert und zuversichtlich, dass es einen spannenden Wahlherbst gibt mit interessanten Fragen und Herausforderungen. Und natürlich hoffen die Aargauer Parteien, dass auch die Wählerinnen und Wähler in dieser ausserordentlichen Ausgangslage gut mobilisiert werden können.

Donnerstag, 7. Mai: Aargauer Contact Tracing Center startet am Montag

In Aarau nimmt am Montag ein Contact Tracing Center den Betrieb auf. Dieses ist für die Nachverfolgung, Begleitung und Betreuung von Personen in Selbstisolation und Selbstquarantäne zuständig. Das Center wird vom Kantonsärztlichen Dienst betrieben. Bis zu 20 Mitarbeitende werden im Einsatz stehen.

«Mit dem Contact Tracing wollen wir die Infektionskette möglichst rasch unterbrechen», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hausärztinnen und Hausärzte sowie Labore werden neue COVID-19-Infektionen an das Center melden. Dieses kontaktiert die Betroffenen und ihre engsten Kontakte der letzten 48 Stunden. Die infizierte Person und ihre Kontakte müssen anschliessend zu Hause bleiben.

Donnerstag, 7. Mai: Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona-Pandemie

In den Kantonen Aargau und Solothurn sind mehr Menschen arbeitslos. Die neuesten Zahlen zeigen den deutlichen Anstieg seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Im Aargau hat die Arbeitslosigkeit im April um 13 Prozent zugenommen, wie die Zahlen des Aargauer Amts für Wirtschaft und Arbeit zeigen. Die Quote stieg damit innerhalb eines Monats von 3 auf 3,4 Prozent.

Im Kanton Solothurn sind 8 Prozent mehr Personen als arbeitslos gemeldet. Die Quote hat sich von 2,6 auf 2,9 Prozent erhöht, schreibt das Solothurner Amt für Wirtschaft und Arbeit in einer Mitteilung.

Donnerstag, 7. Mai: Freibäder bereiten sich unterschiedlich auf Saisonstart vor

Ab dem 11. Mai dürfen die Schwimmbäder zumindest für Breitensportler, Vereine und Schulklassen wieder öffnen. Jedoch nur wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können und das Bad ein Schutzkonzept vorlegen kann. Liegewiesen, Nichtschwimmerbecken und Kiosk oder Restaurant müssen abgesperrt werden. Finanziell rentiere dies nicht, befürchten viele Bäder und setzen deshalb auf den späteren Öffungstermin im Juni. Man wolle die «Stammkunden» nicht verlieren, sagen andere und setzen darum auf den früheren Termin.

Während also am 11. Mai nur vereinzelte Bäder öffnen, planen viele den richtigen Saisonstart ab 8. Juni. Die Bäder rechnen damit, dass in diesem Sommer viele Gäste kommen werden, da viele Leute nicht in die Ferien fahren. Für einige Bäder könnten es auch zu viele Gäste sein. Bis Ende August gilt noch das Verbot für Veranstaltungen mit über 1000 Personen. Die grossen Bäder müssen den Einlass ins Bad deshalb wohl beschränken.

Welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Krise und der spätere Saisonstart für die Bäder und die Gemeinden, denen sie gehören, haben, könne im Moment noch nicht abgeschätzt werden, heisst es bei verschiedenen Bädern auf Anfrage. Im Frühling habe man nie sehr viele Leute. Sollte jedoch die Krise im Sommer weiter gehen, wäre es dies sehr schlimm.

Mittwoch, 6. Mai: Solothurner Kantonsparlament fordert zusätzliche Hilfe für Kleingewerbe

Viele kleine Betriebe wie Coiffeure, Blumenläden oder Physiotherapie-Praxen seien von den Folgen der Corona-Massnahmen akut bedroht, befand am Mittwoch eine Mehrheit im Solothurner Kantonsparlament und forderte die Regierung mit zwei Vorstössen zum Handeln auf.

Die erste Forderung betrifft die Mietkosten, diese seien für viele Betriebe ein Problem. Der Kantonsrat forderte darum von der Regierung zusätzliche Massnahmen um das Kleingewerbe von den Mietkosten zu entlasten und erklärte einen entsprechenden Vorstoss der SP für dringlich. Der Regierungsrat muss nun aufzeigen, wie man die Forderung umsetzen könnte. Die Regierung ist mit den Wirtschaftsverbänden bereits am Ausarbeiten einer Lösung. Im Raum steht der Vorschlag, dass Kleingewerbler vorübergehend nur einen Drittel der Miete bezahlen müssen, den Rest teilen sich Kanton und Vermieter.

Eine zweite Forderung betrifft die Steuerbelastung. Die FDP forderte, dass Solothurner Unternehmen für das Jahr 2019 zusätzliche Rückstellungen anmelden können. Die Firmen können dadurch Steuern sparen, welche aber wiederum dem Staat entgehen. Auch dieser Vorstoss wurde für dringlich erklärt und muss nun von der Regierung konkretisiert werden.

Mittwoch, 6. Mai: Grenzübergang Bad Zurzach AG öffnet für Grenzgänger

Der Grenzübergang in Bad Zurzach AG wird am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) bereitet sich damit auf die Zunahme des grenzüberschreitenden Personenverkehrs vor, weil der Bundesrat Lockerungsmassnahmen beschlossen hat. Bereits diese Woche habe es Anzeichen für eine Zunahme des Grenzverkehrs um bis zu zehn Prozent gegeben, schreibt die Zollverwaltung in einer Mitteilung.

Um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, werde die EZV den Grenzübergang Bad Zurzach in Absprache und in Zusammenarbeit mit den Partnerbehörden im In- und Ausland am Mittwoch um 05.00 Uhr für Personen, die die schweizerischen Einreisevoraussetzungen erfüllen, jeweils von Montag bis Freitag von 05.00 bis 09.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Ausserhalb dieser Öffnungszeiten bleibe der Grenzübergang weiterhin geschlossen. Komplett gesperrt bleibe er auch für den Lastwagen - und Warenverkehr.

Dienstag, 5. Mai: Lob von allen Fraktionen für Solothurner Regierungsrat

Der Kantonsrat Solothurn hat am Dienstag sechs Verordnungen zur Bewältigung und wirtschaftlichen Abfederung der Pandemie-Krise genehmigt. Der Regierungsrat erhielt für sein Handeln viel Lob von allen Fraktionen. Er habe rasch, pragmatisch und massvoll reagiert, hiess es im Parlament.

Konkret genehmigte der Kantonsrat einstimmig unter anderem die Notverordnung für die Überbrückungshilfe für Selbständigerwerbende. Er bewilligte auch die Verordnung zur Sicherung der Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien. Das Parlament bestätigte auch die Verordnung zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Kultursektor und bei den Kindertagesstätten.

Legende: Marco Jaggi/SRF

Das Parlament und seine 100 Mitglieder tagten am Dienstag ausserordentlich im CIS Sportcenter in Solothurn und nicht im historischen Kantonsratssaal. In der grossen Sporthalle besteht genug Abstand zwischen den Parlamentariern und Regierungsräten, um alle Schutzmassnahmen einhalten zu können.

Dienstag, 5. Mai: Fast alle Solothurner Firmen halten sich an die Schutzmassnahmen

Im Kanton Solothurn halten sich die meisten Unternehmen in der Corona-Pandemie an die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgeschriebenen Schutzmassnahmen. Sechs Betriebe wurden jedoch nach Kontrollen vorübergehend geschlossen. Es fehlten vor allem schriftliche Schutzkonzepte und Zonenkennzeichnungen, der Zutritt wurde nicht klar kontrolliert oder es stand kein Desinfektionsmittel zur Verfügung, schreibt die Staatskanzlei Solothurn.

Das Arbeitsinspektorat des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) kontrollierte seit dem vergangenen Mittwoch gemeinsam mit der Polizei 79 Betriebe. Die meisten Unternehmer würden die ausserordentliche Lage ernst nehmen und setzten ihre Auflagen zur Bekämpfung des Coronavirus um. Nach den Nachkontrollen wurden fünf von sechs Schliessungsverfügungen aufgehoben. Diese Betriebe konnten wieder öffnen.

Dienstag, 5. Mai: Bald wieder Besuche in Aargauer Altersheimen möglich

Wichtig für eine Lockerung der Besuchsverbote in Alters- und Pflegeheimen sei genügend Schutzmaterial, sagte Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, am Montag gegenüber den Medien. Weil der Kanton Aargau mittlerweile solches Material wie Kittel und Masken aus China erhalten hat, will der Kanton nun bald entscheiden, wann in Altersheimen wieder Besuche möglich sind. «Nächste Woche können wir mitteilen, wie die Lockerungen umgesetzt werden», so Hürlimann.

Die Kantone können über Lockerungen bei den Besuchsvorschriften der Pflegeheime selbst entscheiden. Das Thema beschäftige die Bevölkerung, weiss man beim Kanton. Abstandsregeln, Hygienemassnahmen, allenfalls Schutzkittel und Masken für Pflegeheimbewohnerin und Besuch – solche Massnahmen prüft der Kanton jetzt.