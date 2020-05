Wer wegen der Coronakrise finanzielle oder soziale Schwierigkeiten hat, ist aufgerufen, sich bei einem Sozialdienst oder einer Notaufnahme-Einrichtung zu melden.

An den Standorten der öffentlichen Freiburger Spitäler werden vier Corona-Schnelltestzentren eingerichtet. Das Kantonsarztamt und Fachleute der Lungenliga klären ab, mit wem die positiv Getesteten Kontakt hatten.

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Freiburg auf 5.4 Prozent gestiegen.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 30 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 5 auf einer Intensivstation. 80 Infizierte sind gestorben. (Stand 7.5.2020)

Weitere Informationen

Donnerstag, 7. Mai - Aufruf an die Bevölkerung, Hilfe zu suchen: Das kantonale Führungsorgan wendet sich an Menschen, die trotz der bisherigen Hilfsprogramme der Behörden in Not sind. «Personen und Familien in wirtschaftlich-sozialen Schwierigkeiten sollten nicht zögern, sich beim Sozialdienst ihrer Gemeinde oder Region zu melden», heisst es in einer Medienmitteilung.

Ein Teil der Bevölkerung stehe heute mit weniger als dem Sozialhilfe-Minimum da. Es gebe Hinweise darauf, dass die Zahl von Menschen in prekären Verhältnissen in den kommenden Wochen rasch ansteigen könnte. Und manche der Betroffenen hätten zu wenig Informationen oder zu wenig Antrieb, sich beim Sozialamt zu melden.

«Für den Kanton und die Freiburger Gemeinden ist es von entscheidender Bedeutung, dass niemand vergessen geht und trotz der Krise und ihrer wirtschaftlichen Folge alle ihr Leben in Würde weiterführen können», schreibt das Führungsorgan. Die Anlaufstelle «Freiburg für alle», Link öffnet in einem neuen Fenster helfe gerne weiter. (Telefon 0848 246 246)

So will der Kanton Freiburg das «Contact Tracing» durchführen: Neu können sich auch Leute testen lassen, die nur leichte Symptome haben und keine ärztliche Untersuchung brauchen. Sie müssen auf «Corona-Check» einen Fragebogen ausfüllen. Dann bekommen sie ein Ticket und können damit in das ihnen zugewiesene Schnelltestzentrum gehen.

Der Kanton Freiburg eröffnet vier Schnelltestzentren an den Standorten des Freiburger Spitalnetzes: in Meyriez-Murten, Tafers, Riaz und Freiburg. Das Testergebnis dürfte spätestens nach 48 Stunden vorliegen. Die neuen Zentren sind nicht für Menschen aus Risikogruppen und solche mit schweren Symptomen, diese Betroffenen sollen sich weiterhin an eine Ärztin oder einen Arzt wenden.

Geplant sind neu 150 Tests pro Tag. Die Kosten übernimmt der Kanton. Gesundheitsdirektorin Anne-Claude Demierre rechnet mit Kosten von fünf Millionen Franken für die kommenden sechs Monate.

Wer positiv getestet wurde, muss sich während mindestens zehn Tagen sowie bis 48 Stunden nach Abklingen der Symptome zuhause isolieren. Er oder sie wird vom Kantonsarztamt oder von Pflegefachleuten der Freiburger Lungenliga kontaktiert; Ziel ist herauszufinden, mit wem die Betroffenen Kontakt hatten (das sogenannte «Contact Tracing»). Auch diese engen Kontaktpersonen müssen «während mindestens zehn Tagen in strenge Quarantäne», schreibt das Freiburger Führungsorgan.

So viele Stellensuchende wie noch nie: Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Freiburg im zweiten Monat in Folge gestiegen, auf 5.4 Prozent. Fast 9400 Personen suchen demnach eine Stelle, das sind so viele wie noch nie, seit diese Zahlen erhoben werden.

Gegen 59'000 Leute sind auf Kurzarbeit, das entspricht 34 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung im Kanton Freiburg, schreibt das Amt für den Arbeitsmarkt.

Gutscheinaktion hilft Betrieben: 950 Freiburger Unternehmen haben sich auf der Online-Plattform «Gewerbehilfe Freiburg, Link öffnet in einem neuen Fenster» eingetragen. Ein Freiburger Informatiker-Paar hat diese zu Beginn der Coronakrise programmiert. Man kann hier Gutscheine kaufen und so das regionale Gewerbe unterstützen.

«Im Kanton Freiburg stehen wir kurz vor einer halben Million Franken Umsatz», sagt Chris Baeriswyl von der «Junior Chamber International», die das Projekt koordiniert.

Schweizweit sind unterdessen über 4000 Gewerbebetriebe auf der Plattform gewerbehilfe-schweiz.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster registriert, sie läuft vor allem in den Westschweizer Kantonen.

Dienstag, 5. Mai, Kanton krebst bei Maturaprüfungen zurück: Der Kanton Freiburg verzichtet nun doch auf die Durchführung der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen. Das teilten die Behörden am Dienstag mit. Verzichtet wird dort, wo es möglich ist.

Schülerinnen und Schüler hatten Unterschriften gesammelt, aber auch Lehrpersonen meldeten sich bei der Freiburger Erziehungsdirektion. Das Durchführen von schriftlichen Maturprüfungen sei aus gesundheitlicher und pädagogischer Sicht nicht zu verantworten. Und schliesslich bekam Erziehungsdirektor Jean-Pierre Siggen auch Mails von besorgten Eltern, die ihm die schwierige Lernsituation während der Coronakrise schilderten. Darauf hat die Erziehungsdirektion nun reagiert.

Eine Prüfung gibt es aber für die rund 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die gemäss Jahresnoten bis Mitte März die Matur nicht bestehen würden. «Sie sollen die Chance bekommen, ihre Note zu heben», sagt Jean-Pierre Siggen. «Der Bundesrat erlaubt das.»

Montag, 4. Mai, Gustav Akademie unterbricht Lehrgang: Der diesjährige Kurs mit 20 jungen Talenten wird bis im Herbst ausgesetzt. Zu viele Anlässe der Ausbildung seien bereits abgesagt worden, heisst es in einer Mitteilung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs können nächsten Januar nochmals mit der Ausbildung beginnen.

Freitag, 1. Mai, ein alter Brauch im neuen Kleid: Da die Kinder nicht wie gewohnt von Tür zu Tür ziehen konnten und singen, wie bisher immer am 1. Mai, fand das Maisingen dieses Jahr am Lokalradio statt. Über 1000 Lieder haben die Kinder eingesendet.