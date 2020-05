Der Ticker startet um 6:31 Uhr

17:07 So denkt die Schweiz über die Corona-Krise Die dritte SRG-Umfrage zur Coronakrise zeigt: Der Schrecken der Pandemie nimmt ab – die Angst vor ihren wirtschaftlichen Folgen zu. Die Bevölkerung trägt zudem die Lockerung der Schutzmassnahmen mehrheitlich mit. Bei den Ferienplänen, der ÖV-Nutzung und Restaurantbesuchen herrscht aber Zurückhaltung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 3. Corona-Umfrage der SRG Sorgenvoller Aufbruch in die neue Normalität 07.05.2020 Mit Video

17:05 Lockdown in der Region Paris wird langsam aufgehoben Frankreich will die Beschränkungen im Land ab Montag schrittweise aufheben, in der Region Paris aber besonders vorsichtig sein. Das Land sei gewissermassen in zwei Bereiche geteilt, sagt Ministerpräsident Edouard Philippe. Der Virus breite sich in bestimmten Regionen stärker aus, etwa im Pariser Ballungsraum Ile de France, der sehr dicht besiedelt sei. Künftig sollen die Départements je nach Verbreitung des Virus in grüne und rote Zonen eingeteilt werden. In den grünen Départements soll es weitgehendere Lockerungsmassnahmen geben.

16:49 Kanton Freiburg eröffnet vier Schnelltestzentren Der Kanton Freiburg richtet in vier öffentlichen Spitälern Corona-Schnelltestzentren ein. Er will damit die Corona-Tests zugänglicher machen und mehr Leute testen. Wie das Kantonale Führungsorgan mitteilte, waren die Tests im Kanton bisher dem Gesundheitspersonal und besonders gefährdeten Personen vorbehalten. Auch Patienten mit schwerem Verlauf wurden getestet. Neu können sich Personen mit leichten Symptomen testen lassen, die keinen Arzt brauchen. Eingerichtet werden die Testzentren in Merlach bei Murten, Tafers, Riaz und Freiburg. Wer sich testen lassen will, muss zuvor auf einer Internetseite einen Fragebogen ausfüllen. Der Kanton Freiburg richtet zudem ein Contact-Tracing-System ein.

16:34 Sommaruga pflanzt Corona-Bäume: «Gemeinsam können wir wachsen» In Erinnerung an die ausserordentliche Session zur Coronakrise stehen neu auf der Berner Allmend drei Sommerlinden. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat sie gemeinsam mit Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und Ständeratspräsident Hans Stöckli gesetzt. Die in einem Dreieck angeordneten Bäume sollen zum Symbol werden für die Bewältigung der Coronakrise, sagte Sommaruga. Unter jedem der drei 12- bis 15-jährigen Jungbäume ist eine Tafel mit einer Inschrift befestigt. Diese lautet: «Gemeinsam können wir wachsen. Gemeinsam können wir gestärkt aus der Krise herauskommen.» Dies je einmal auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Die drei Sommerlinden seien ein wichtiges Zeichen an die Bevölkerung, so Sommaruga. Dies auf einer Allmend, einem Ort also, der für alle zugänglich sei und zudem in Sichtweite des Tagungsortes des Parlamentes in der Bernexpo. Die drei Bäume seien ein Dank an alle Engagierten und Leidenden in der Corona-Krise, sagte Moret. Sie seien ein Symbol für Standhaftigkeit, Unterstützung und Solidarität zwischen Behörden und Bevölkerung, die in dieser Krise gut funktioniert hätten. Legende: Keystone

16:15 Obdachlose im Corona-Alltag: Verstossen und vergessen Armut während Corona bedeutet Ausgrenzung und Einsamkeit. Die Krise fordert alle. Doch was bedeutet diese Ausnahmesituation für Personen am Rand der Gesellschaft? Für Obdachlose in Biel ist die Gassenküche ihr einziger Halt. 02:12 Video Vergessen und auf sich gestellt Aus SRF News vom 07.05.2020. abspielen

15:52 In Italien finden bald wieder Gottesdienste statt Die Kirchen in Italien dürfen ab 18. Mai wieder Gottesdienste mit Gläubigen feiern. Das teilten die Regierung in Rom und die katholische Bischofskonferenz CEI mit. Beide Seiten hätten eine Vereinbarung unterzeichnet, in der auch Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus enthalten seien. So sollen die Kirchen den Zugang zu den Gotteshäusern mit Personal kontrollieren und sicherstellen, dass bei Messen zwischen den Menschen stets genug Abstand bleibt. Die Kirchengebäude sollen zudem besonders gereinigt werden. Die katholische Kirche hatte Ende April heftig gegen allgemeine Lockerungsbeschlüsse der Regierung zu den Corona-Sperren protestiert, weil die Gottesdienste zunächst verboten blieben. Italien ist mit rund 30'000 Toten besonders hart von Covid-19 betroffen. Seit rund zwei Monaten gelten strenge Beschränkungen im Land, die nun schrittweise gelockert werden. Auch der Vatikan und Papst Franziskus hatten wegen der Pandemie öffentliche Veranstaltungen gestoppt. Von dort gab es zunächst noch keine Angaben, ob Änderungen geplant sind. Legende: In der Santa-Maria-Kirche in Trastevere, Rom, hat man für die Gottesdienste bereits vorgesorgt: Die Stühle stehen weit auseinander. Keystone

15:32 Deutsche Bundesliga startet am 16. Mai Seit Mittwoch herrscht Klarheit darüber, dass die Bundesliga-Saison trotz der Corona-Pandemie fortgesetzt werden kann. Entgegen den anfänglichen Planungen finden die ersten Spiele am Samstag, 16. Mai, statt. Dies, weil Bundeskanzlerin Merkel und die Minister der 16 Bundesländer einen Bundesliga-Start erst in der 2. Mai-Hälfte erlauben. Die 26. Runde findet nun zwischen dem 16. und 18. Mai statt. Besonders sticht dabei das Revier-Derby zwischen Lucien Favres Borussia Dortmund und Schalke heraus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Re-Start ohne Freitagsspiel Die Bundesliga beginnt am 16. Mai 07.05.2020 Mit Video

15:25 Russland: Lockerung trotz vieler Neu-Infektionen? Anders als in der Schweiz steigen in Russland die Zahlen der Covid-19-Infizierten wieder an. Trotzdem hat die russische Regierung einen Lockerungsplan für die Massnahmen vorgestellt. «Tatsächlich scheint es, als gehe Russland einen besonderen Weg in der Bekämpfung der Pandemie», so SRF-Russlandkorrespondent David Nauer. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Lockerungen in Russland «Es geht wohl darum, positive Stimmung zu verbreiten» 07.05.2020 Mit Audio

15:10 «Abrupter Abbruch der Skisaison ist mitverantwortlich für hohe Arbeitslosenzahl» In der Schweiz waren im April über 150'000 Personen arbeitslos. Das zeigen die jüngsten Zahlen, die das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) publiziert hat. Das ist ein Anstieg um 43 Prozent im Vergleich zum April vor einem Jahr. Laut Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit, sind gewisse Branchen und Regionen, darunter das Bündnerland, das Wallis und das Berner Oberland, besonders betroffen – wegen der Massnahmen des Bundesrats. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise am Arbeitsmarkt «Die Zahl der Arbeitslosen steigt pro Werktag um 1000» 07.05.2020 Mit Audio

15:01 Contact Tracing Center im Kanton Aargau In Aarau nimmt am Montag ein Contact Tracing Center den Betrieb auf. Dieses ist für die Nachverfolgung, Begleitung und Betreuung von Personen in Selbstisolation und Selbstquarantäne zuständig. Das Center wird vom Kantonsärztlichen Dienst betrieben. Bis zu 20 Mitarbeitende werden im Einsatz stehen. «Mit dem Contact Tracing wollen wir die Infektionskette möglichst rasch unterbrechen», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hausärzte sowie Labore werden neue Covid-19-Infektionen an das Center melden. Dieses kontaktiert die Betroffenen und ihre engsten Kontakte der letzten 48 Stunden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zweiter Lockerungsschritt Im Aargau startet am 11. Mai ein «Contact Tracing Center» 07.05.2020 Mit Audio

14:38 Genug Erntehelfer in der Schweiz Ob Spargel, Rhabarber, Tomaten oder Erdbeeren: Schweizer müssen nicht befürchten, dass von diesen Nahrungsmitteln zu wenig auf ihren Tischen landet. Denn die Landwirtschaftsbetriebe konnten trotz der teilweisen Schliessung der Grenzen genügend Erntehelfer rekrutieren: «Vorerst gibt es keine grösseren Probleme bei der Rekrutierung von Saisonarbeitern im Ausland oder in der Schweiz», sagte Christian Schönbächler, Leiter Kommunikation des Schweizer Obstverbands (SOV) gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Da die Landwirtschaft ein systemrelevanter Sektor ist, konnte sie auch während des Lockdowns ausländische Mitarbeitende einstellen. Darüber hinaus konnten viele Arbeitslose in der Schweiz ihre Dienstleistungen auch über Stellenvermittlungs-Plattformen wie Coople und agrix.ch anbieten. Wie viele Menschen tatsächlich in die Schweiz gekommen sind, um auf Feldern zu arbeiten, wisse man nicht.

14:31 Uno warnt vor steigendem Migrationsdruck Wegen der weltweiten Grenzschliessungen infolge der Coronakrise dürfte der Druck auf den irregulären Flüchtlingsrouten bald deutlich steigen. Der Generaldirektor der UNO-Organisation für Migration (IOM), António Vitorino, warnte in Genf davor, die fast weltweit eingestellte legale Migration – etwa mit Arbeitsvisa oder zur Familienzusammenführung – langfristig zu stoppen. «Dann steigt der Druck deutlich auf den irregulären Migrationsrouten. Und Schmuggler und Menschenhändler nutzen das aus.» Legende: Keystone

14:13 Freibad im Berner Jura bleibt zu Das Freibad von Tramelan (BE) bleibt diesen Sommer geschlossen. Der Grund dafür sind Kosten und Aufwand im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus. Die Gemeinde gehört zu den ersten in der Schweiz, die zu einer solchen Massnahme greifen. Man habe diese Entscheidung «schweren Herzens» getroffen, im Wissen um die Enttäuschung und Frustration, die sie bei den über 4600 Einwohnern auslösen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Anordnung stehe im Einklang mit den Entscheidungen des Bundesrates und den Empfehlungen der Westschweizer und Tessiner Freibäder-Verbände. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton BE Das Freibad von Tramelan bleibt den ganzen Sommer zu 07.05.2020 Mit Audio

14:08 «Merkel ging es jetzt zu schnell» Nach wochenlangem Abstandhalten dürfen sich in Deutschland Angehörige verschiedener Haushalte wieder verabreden. Zudem dürfen alle Geschäfte, unabhängig ihrer Grösse, wieder öffnen. Das hat die deutsche Bundesregierung am Mittwoch beschlossen. Die Bundesländer erhalten zwar wieder mehr Macht, aber es gibt eine Notbremse. SRF-Korrespondentin Bettina Ramseier: «Die Einschränkung ist ziemlich schlau gemacht.» Sie lasse den Bundesländern den Spielraum, den sie ohnehin nutzen, nehme die Ministerpräsidenten aber in die Pflicht, wenn etwas schieflaufen sollte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerungen in Deutschland «Merkel hatte keine andere Wahl, als sich dem Druck zu beugen» 07.05.2020 Mit Audio

13:41 Reto Lipp: «Arbeitslosigkeit dürfte künftig noch viel höher sein» Der Schweizer Arbeitsmarkt hat im April die Coronakrise stark zu spüren bekommen. Die Arbeitslosenquote stieg von 2.9 Prozent im März auf 3.3 Prozent im April, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt. Die Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Reto Lipp: «Die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern reichen unter der Coronakrise hinten und vorne nicht. Man müsste sie erhöhen, das will niemand, weil das die Wirtschaft weiter schwächen würde. Also kommt die Bundeskasse zum Zug. Juristisch gesehen ist die Arbeitslosenkasse immer noch eine Versicherung, in Tat und Wahrheit hängt sie ökonomisch gesehen an der Bundeskasse.» Wie sieht es in den kommenden Monaten aus? Dazu sagt Lipp: «Leider wird es nicht besser, es wird Monate gehen, in denen die Arbeitslosenquote auf 5 Prozent steigen wird. Man muss auch sagen, dass nur jene Leute erfasst sind, die sich beim Arbeitsamt gemeldet haben. Wenn man für die Messung internationale Standards nimmt, dürfte die Arbeitslosigkeit in der Schweiz nochmals deutlich höher liegen.» 01:38 Video Reto Lipp: «Arbeitslosenkasse hängt an der Bundeskasse» Aus Tagesschau vom 07.05.2020. abspielen

12:56 BAG meldet 66 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in der Schweiz und Liechtenstein 66 Neuansteckungen innerhalb eines Tages, etwas mehr als am Vortag. Am Mittwoch hatte das BAG 51 zusätzliche Fälle gemeldet, am Dienstag waren es nur 28 gewesen. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Mittwoch 30’126 laborbestätigte Fälle. Bisher wurden insgesamt 296'100 Tests durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG zwölf Prozent positiv. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein.

12:50 Nur noch 50'000 Unterschriften für Initiativen? Zehn Komitees von Initiativen in der Unterschriftensammlung und einige Politiker fordern in der Corona-Krise Erleichterungen für das Zustandekommen von Volksbegehren. Konkret wollen sie eine Halbierung der Unterschriftenzahlen für Initiativen und Referenden. In der weiterhin angespannten Lage sei an reguläre Unterschriftensammlungen noch lange nicht zu denken. Deshalb müsse die Unterschriftenzahl unter Initiativen auf 50'000 und jene bei Referenden auf 25'000 halbiert werden. Unterschriften dürfen ab dem 1. Juni wieder gesammelt werden. Eine weitere Forderung ist die Verlängerung der Sammelfrist für alle laufenden Volksbegehren um sechs Monate. Bei der eidgenössischen Volksabstimmung vom 27. September sollen zudem Unterschriftenbogen der laufenden Initiativen in die Abstimmungscouverts gesteckt werden.

12:17 Corona-Krise lässt Einnahmen des Zürcher Verkehrsverbunds wegbrechen Seit die Zürcherinnen und Zürcher wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten und den ÖV meiden, sind die Einnahmen beim Zürcher Verkehrsverbund ZVV um satte 75 Prozent eingebrochen. Dieser Verlust geht zulasten von Kanton und Gemeinden, also den Steuerzahlern. Auch in «normalen» Zeiten ist der ZVV nicht kostendeckend. Allerdings kann er sich dann immerhin zu 70 Prozent selber finanzieren. Die restlichen 30 Prozent werden je zur Hälfte mit Steuergeldern des Kantons und der Gemeinden beglichen. In den vergangenen Wochen verzeichnete der ZVV jedoch 80 Prozent weniger Passagiere. Gemäss ersten Berechnungen könnte das ZVV-Defizit um 100 Millionen Franken grösser ausfallen als budgetiert. Statt 340 Millionen würde es gemäss Volkswirtschaftsdirektion also 440 Millionen Franken betragen. Von Reserven zehren kann der ZVV nicht, weil er als unselbständige Anstalt keine anlegen darf. Ab Montag soll in den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder weitgehend Normalbetrieb herrschen. Was das Maskentragen im öV angeht, setzt der ZVV übrigens auf Selbstverantwortung: «Wir werden keine Maskenpolizei losschicken. Wir setzen auf Eigenverantwortung und die Solidarität der Passagiere», sagt ZVV-Direktor Franz Kagerbauer. 00:38 Video Zürcher Verkehrsverbund setzt auf Eigenverantwortung Aus Tagesschau vom 07.05.2020. abspielen

11:59 Brasilien: Über 600 Corona-Tote innert 24 Stunden Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Brasilien immer schneller. Den Daten des Gesundheitsministeriums zufolge wurden erstmals mehr als 600 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Das ist die höchste Zahl für diesen Zeitraum seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 8536 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 125'218 Infizierte wurden inzwischen registriert. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten liegt Brasilien bei den Toten damit nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder weltweit, bei Infizierten auf dem neunten Platz. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen.