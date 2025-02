In Zizers wird eine neue, teilweise automatisierte Ampel zur Verkehrsregelung getestet. Mit diesem Pilotversuch soll der Verkehr an Tagen mit hohem Aufkommen optimiert werden. Sollte der Test erfolgreich sein, könnte die Technik auch an anderen Orten eingesetzt werden.

«In 60, 50, 30 Sekunden ist Grün.» Die neue Ampel, die im Bündner Ort Zizers steht, zeigt nicht nur detailliert an, wann es weitergeht. Auf ihr kann man auch den Grund für die Rotphase ablesen: «Verkehrsüberlastung im Dorfkern». Und vor allem regelt diese Ampel, die ein bisschen an eine provisorische Baustellenampel erinnert, den Verkehr teils automatisiert.

Die Anlage erfasst die Verkehrszahlen in Echtzeit, was eine dynamische Steuerung ermöglicht. Ziel ist es, einen effizienteren Verkehrsfluss zu erreichen, sodass sich der Verkehr während der Grünphasen konzentriert bewegt. Dadurch soll die Durchlaufmenge erhöht werden.

«Mit diesem Schritt gehen wir in die richtige Richtung.»

Der Kanton will damit in erster Linie die negativen Auswirkungen auf die Dorfbevölkerung minimieren. Das freut auch den Gemeindepräsidenten Daniel Freund. Mehr Sicherheit, weniger Belastung sind das Ziel.

Weniger Staus, mehr Sicherheit

Bisher sind vor allem die Orte entlang der A28 – Jenaz, Schiers, Grüsch, Seewis, Landquart Ost und eben Zizers – vom Ausweichverkehr im Winter betroffen, der oft Staus verursacht. Aber auch im Frühling und Sommer führt das sehr hohe Verkehrsaufkommen entlang der A13 an bestimmten Tagen immer wieder zu Staus zwischen Thusis und der Kantonsgrenze.

Der Verkehr ist wie ein Wasser. Wenn man es irgendwo aufhält, fliesst es woanders durch.

Dies will das Tiefbauamt Graubünden nun mit der Pilotampel ändern. Sie wurde am 8. Februar 2025 in Betrieb genommen und wird während des Winters und Sommers getestet. Diese Phase diene der detaillierten Anpassung der Ampel, heisst es und wird in enger Koordination zwischen dem Tiefbauamt, der Kantonspolizei Graubünden und dem öffentlichen Verkehr durchgeführt. So will man die Abläufe optimieren und den ordnungsgemässen Betrieb sicherstellen.

Legende: Mit der neuen Verkehrsregelung will man die Belastung für die Dorfbevölkerung minimieren und ihren Schutz gewährleisten. Tiefbauamt Graubünden

Mit den Erkenntnissen aus dem Testbetrieb werde dann geprüft, ob diese Technik auch für den täglichen Verkehr an anderen Orten geeignet ist. Das langfristige Ziel ist die Integration dieser Lösung in ein umfassendes Verkehrssystem, das flexibel und effektiv auf verschiedene Verkehrsbelastungen reagiert.