Mehr bezahlbare Wohnungen und weniger Verdrängung: Die Politik tut sich schwer, einen Konsens über Massnahmen gegen die Wohnungsnot zu finden. Was sind in Ihren Augen die richtigen Massnahmen?

Diese Pläne hat der Bund für mehr Wohnraum – welche haben Sie?

Die Schweiz ist ein Mieterland: Die grosse Mehrheit der Haushalte lebt in Mietwohnungen. Die hohe Nachfrage führt dazu, dass günstige Wohnungen stark belegt sind und oft strenge Belegungsvorschriften gelten. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass Menschen mit tieferen Einkommen aus attraktiven Lagen verdrängt werden und die soziale Durchmischung leidet – ein Thema, das sowohl Städte als auch ländlichere Kantone beschäftigt.

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Die Wohnungsknappheit ist längst kein lokales Phänomen mehr. Sie stellt die Schweiz insgesamt vor die Frage, wie Wohnen auch in Zukunft bezahlbar bleiben kann – zwischen Markt, öffentlicher Verantwortung und langfristiger Raumplanung.

Wir wollen wissen: Wie würden Sie das Problem lösen?

In der politischen Debatte drängen vor allem die linken Parteien darauf, dass Wohnen nicht allein dem Markt überlassen werden darf, sondern auch eine soziale Aufgabe ist. Insbesondere fordern sie den verstärkten Bau gemeinnütziger Wohnungen, um langfristig stabilere Mieten zu ermöglichen und Haushalte mit wenig finanziellen Reserven besser abzusichern.

Um diese Eingriffe in den Wohnungsmarkt dreht sich die politische Debatte:

Mehr Wohnungen schaffen:

Öffentliche Hand und gemeinnützige Trägerschaften sollen mehr bauen. Gemeinden kaufen Land oder bestehende Liegenschaften, bauen selbst oder vergeben Grundstücke im Baurecht an Genossenschaften. Dafür werden teils hohe öffentliche Investitionen vorgesehen. Auch der Bund unterstützt den gemeinnützigen Wohnungsbau über Fonds und Darlehen. Fairer Zugang zum Wohnraum:

Mit klaren Regeln soll sichergestellt werden, dass bezahlbare Wohnungen jenen zugutekommen, die sie benötigen – etwa Familien, älteren Menschen oder Haushalten mit niedrigem Einkommen. In vielen Konzepten ist auch vorgesehen, die Belegung zu überprüfen, damit Wohnraum effizient genutzt wird. Bei Sanierungen soll zudem die Sozialverträglichkeit gestärkt werden, um Verdrängung zu vermeiden. Bessere Koordination zwischen öffentlichen und privaten Akteuren:

Bund, Kantone, Gemeinden, Genossenschaften und private Investoren sollen enger zusammenarbeiten. Öffentliche Planungsvorgaben ermöglichen es, bei grösseren Bauprojekten verbindliche Quoten für gemeinnützige Wohnungen festzulegen. Gleichzeitig setzt man auf Dialog, um private Investitionen nicht zu blockieren, sondern in eine übergeordnete wohnungspolitische Strategie einzubinden.

Die wohnungspolitischen Programme stossen parteiübergreifend auf Reaktionen – von Unterstützung bis scharfer Kritik. Linke Parteien fordern wirksamere Instrumente gegen Renditedruck. Bürgerliche Parteien warnen hingegen vor Marktverzerrungen, steigenden Bodenpreisen oder zu viel staatlichen Eingriffen. Andere sehen in den Strategien zwar einen richtigen Ansatz, bemängeln aber unklare Zielgrössen oder eine zu langsame Wirkung.