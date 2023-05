Legendär, ikonisch – viel genutzte Worte, überstrapaziert vielleicht, genauso wie die Begriffe «Diva» oder «Superstar». Dennoch flattern sie von Tweet zu Tweet, von Post zu Post, ist doch die Trägerin all dieser Begriffe am Mittwochabend im Alter von 83 Jahren verstorben.

Tina Turner war für weit mehr bekannt als für ihre Rocksongs. Das Internet erinnert sich ihrer in sozialen Netzwerken wie Twitter und Telegram.

Mick Jagger, selber Musiker und Songwriter, verabschiedet sich in seinem Instagram-Post von einer «wundervollen Freundin».

Auch Debbie Harry (Blondie) trauert um Tina Turner. «Tina war eine grosse Inspiration für mich, als ich anfing. Und sie bleibt es auch.»

Als «Naturgewalt» und «Legende» beschreibt Schauspieler Elijah Wood Tina Turner.

Und Elton John drückt sein Mitgefühl gegenüber Tina Turners Familie aus. Die Welt habe eine der besten Performerinnen verloren. Tina Turner sei unantastbar gewesen.

Alicia Keys erinnert sich an den Tag, an dem sie «Ms Tina» persönlich getroffen habe. Ihre Lieder hätten vielen den Mut gegeben, sich selbst zu sein. Keys bezeichnet Tina Turner als eine «fierce force», als Powerfrau und Performerin.

Für Eros Ramazzotti war Tina Turner eine der grössten Künstlerinnen aller Zeiten. Nicht nur sei sie eine grosse Frau gewesen, auch eine Weltikone. Ein Symbol für jeden – Künstler und Mensch, im Grunde: für dich und mich.

Aus der Schweiz meldet sich auch der Bundespräsident Alain Berset zu Wort. Tina Turner hatte seit vielen Jahren auch den Schweizer Pass.

Der bekannte britische Reporter, Autor und ehemaliger Moderator des TV-Senders CNN, Piers Morgan, erinnert sich in Turners eigenen Worten an die verstorbene Musikerin: «Simply, the best», schreibt er auf Twitter.

Und Rockstar Paul Stanley (Gitarrist von Kiss), ehrt die verstorbene Diva mit den Worten: «Was für eine Stimme. Was für ein Leben. Was für ein Verlust.»

Auch an Tina Turners Wohnort ist die Trauer gross. So gedachten am Mittwochabend Küsnachterinnen und Küsnachter vor Turners Villa der Rock-Ikone. In Küsnacht/ZH, an der Goldküste des Zürichsees, hatte Turner seit den 1990er-Jahren gelebt.

Legende: Vor Tina Turners Zuhause in Küsnacht/ZH versammeln sich die Trauernden. Fotograf: SRF

Trauernde entzünden Lichter und platzieren Blumen vor dem Anwesen in Küsnacht/ZH.