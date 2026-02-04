«Die Muppet Show», in den 70ern eine der populärsten Sendungen der Fernsehgeschichte, gibt's bald im Stream.

«Die Muppet Show» war in den 70ern eine der populärsten Sendungen der Fernsehgeschichte. Jetzt gibt es beim Streamingdienst «Disney+» zum 50. Geburtstag der Originalserie eine Rückkehr der bekannten Puppen.

Kermit der Frosch, der krummnasige Gonzo, der Klavier spielende Hund Rowlf, Laufbursche Scooter, dessen Onkel das Theater gehört – sie alle sind in der 30-minütigen Show dabei. Zu den Puppen stösst als Gast die Sängerin Sabrina Carpenter, die derzeit zu den grössten US-Popstars gehört.

Legende: Superstar Sabrina Carpenter («Espresso») inmitten der Muppet-Show-Protagonisten. Disney/Mitch Haaseth

Das Interesse an der Sendung ist gross. Kermit der Frosch hat das neue Projekt in der Late Night Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel gleich selbst vorgestellt.

Die Liste der namhaften Prominenten, die einst bei den Puppen gastierten, ist beeindruckend. Darunter waren Diana Ross, Liza Minnelli, Elton John, Roger Moore oder auch Johnny Cash.

Was heisst «Muppet»? Box aufklappen Box zuklappen Das Wort «Muppet» wurde von Erfinder Jim Henson (1936–1990) mal als Mix aus «Marionette» und «Puppet» erklärt, was er jedoch widerrief und was kaum Sinn ergibt, denn keine der Puppen bewegt sich wie eine Marionette an Fäden. Die meisten Figuren sind Stab- oder Handpuppen und haben keinen Unterleib, denn die Puppenspieler wie einst Frank Oz bewegten sie über ihren Köpfen.

Kleine Auftritte von Mitproduzent Seth Rogen («The Studio») oder «Saturday Night Live»-Komikerin Maya Rudolph gibt es ebenfalls.