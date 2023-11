Der sogenannte Donald Trump der Niederlande, Geert Wilders, gewinnt mit seiner Partei die Wahlen am Donnerstag und wird durch den bösen Blick seines Bodyguards beschützt. (22. November 2023)

Legende: Der sogenannte Donald Trump der Niederlande, Geert Wilders, gewinnt mit seiner Partei die Wahlen am Donnerstag und wird durch den bösen Blick seines Bodyguards beschützt. (22. November 2023) REUTERS/Yves Herman

Ein Otter tanzt Ballet in Singapur.

Bei den Comedy Wildlife Awards 2023 werden am Donnerstag die Siegerfotos der lustigsten Momente in der Wildnis gekürt. In Australien spielt ein Känguru Luftgitarre.

Legende: Die Geschwister Milei freuen sich über den Wahlsieg des designierten argentinischen Präsidenten Javier Milei in Buenos Aires. (20. November 2023) Reuters/AGUSTIN MARCARIAN

Legende: Die Enttäuschung der Schweizer Fussballnationalmannschaft ist gross nach der Niederlage beim UEFA-Euro-2024-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Rumänien. Diese zeigt sich auch hier bei Renato Steffen (links) und Granit Xhaka (rechts). (21. November 2023) Keystone/ PETER KLAUNZER