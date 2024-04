Nicht sehr erfolgreich unterwegs ist dieser Rasenmäher am Donnerstag in Uetendorf (BE). Wegen einer Kaltfront fällt in der dritten Aprilwoche noch Schnee bis in die Niederungen. (Keystone/Peter Schneider)

Legende: Die historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen. (16. April 2024) Keystone/Ida Marie Odgaard

Legende: Königin oder König müsste man sein: Der niederländische König Willem-Alexander (zweiter von rechts) empfängt am Mittwoch in Amsterdam zusammen mit seiner Frau, Königin Maxima (links), das spanische Pendant: König Felipe und Königin Letizia. Getty Images/Patrick van Katwijk

Legende: Iran hat am vergangenen Wochenende Israel erstmals direkt angegriffen. Die Spuren sind auch Tage später noch sichtbar: Eine ballistische Rakete am Ufer des Toten Meeres. (16. April 2024) Reuters/Alon Ben Mordechai

Legende: In Indonesien sind sich die Menschen an Vulkanausbrüche gewöhnt. Doch derjenige diese Woche hätte offenbar das Potenzial, Tsunamis mit verheerenden Folgen auszulösen. Verursacht würden diese durch den Einbruch von Flanken eines Vulkans – oder schlimmstenfalls des gesamten Berges. Keystone/Hendra Ambalao

Legende: Regen im Frühling – auch das kann schön sein: Eine Person unter Kirschblüten im Greenwich Park in London am Dienstag. REUTERS/Toby Melville