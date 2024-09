Legende:

Viele zog es diesen Sommer in die Ferien – beispielsweise nach Portugal. Diese Frau sonnt sich an einem Strand in der Nähe von Lissabon. Doch ganz in der Nähe des Ferienparadieses kämpften über 355 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen eines Waldbrandes in Seixal. (11.9.2024)

Keystone/JOSE SENA GOULAO