Legende: Eine Mitarbeiterin der Basler Verkehrs-Betriebe BVB verteilt Schutzmasken am Bahnhof SBB in Basel, am Montag, 6. Juli 2020. Ab dann mussten schweizweit alle Passagiere in den öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken tragen. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Nachdem im Februar 2020 die Pandemie zuerst das Tessin und dann weitere Kantone erreicht hatte, rief der Bundesrat am Freitag, 13. März, die «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz aus und verordnete unter anderem eine Schulschliessung. Am Montag danach, 16. März, wechselte er in die «ausserordentliche Lage»: Öffentlich zugängliche Institutionen und Geschäfte mussten weitgehend schliessen.

14 bestätigte Covid-Tote gab es in der Schweiz bis dahin. Die erste Welle der Pandemie erreichte mit 1066 Neuinfektionen im 7-Tages-Schnitt am 25. März ihren Höchststand. Am 27. April kam der erste Öffnungsschritt (Coiffeur-Geschäfte, Bau- und Gartenzentren), ab 11. Mai konnten auch Schulen, die anderen Geschäfte und beschränkt Restaurants wieder öffnen. Am 19. Oktober 2020 traten dann die Massnahmen, darunter die Maskenpflicht, gegen die viel schwerere, zweite Welle in Kraft, die teilweise bis Mitte 2021 gegolten haben.