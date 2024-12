Premierenabend und VIP-Erlebnis im Bernhard-Theater

Sei dabei, wenn der Vorhang aufgeht! Am 1. März 2025 erwartet dich und deine Begleitung ein exklusiver Abend an der Tischnummer 1 im legendären Bernhard-Theater in Zürich.

Auf was könnt ihr euch freuen?

Beste Plätze, beste Stimmung: Ihr sitzt an der begehrten Tischnummer 1 und werdet verwöhnt wie VIPs. Egal, ob ihr Lust auf Champagner und Sushi oder Kartoffelsalat und Bier habt – ihr entscheidet, und Hanna Scheuring und ihr Team sorgen dafür, dass es euch an nichts fehlt.

Premiere von «Wir sind die Neuen»: Freut euch auf eine herzerwärmende Generationenkomödie voller Witz und Charme.

Hinter die Kulissen blicken: Ihr seid nicht nur Zuschauer, sondern Teil des Premierenzaubers. Nach der Vorstellung geht es weiter auf die exklusive Premierenfeier, wo ihr die Künstlerinnen und Künstler – Hanna Scheuring eingeschlossen – kennenlernen könnt.

Ein Abend voller Unterhaltung, Genuss und Begegnungen – und das Beste daran: Der gesamte Erlös dieses einmaligen Erlebnisses kommt der Glückskette zugute , um Kindern zu helfen, die Gewalt erlebt haben.

Das Angebot gilt für 2 Personen. Der Abend findet am 1. März 2025 im Bernhard-Theater in Zürich statt. An- und Rückreise sind nicht inbegriffen.

Hanna Scheuring und ihre Crew freuen sich darauf, euch willkommen zu heissen und gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu erleben.