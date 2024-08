Schauspieler Chris Hemsworth sorgt für eine überraschende Einlage bei Ed Sheerans Konzert in Bukarest. Der Marvel-Darsteller performte vor 70'000 Fans als Schlagzeuger – obwohl er das Instrument erst vor Kurzem erlernt hat.

Weltweit bekannt wurde Chris Hemsworth als Thor aus den Marvel-Filmen. Am Samstagabend hat er eine neue Rolle übernommen – die des Schlagzeugers. Bei einem Konzert von Ed Sheeran im Nationalstadion von Bukarest überraschte der 41-jährige Australier die 70'000 Fans, als er sich ans Drumset setzte.

Hemsworth, bei dem kürzlich ein erhöhtes Alzheimer-Risiko diagnostiziert wurde, hat erst vor kurzer Zeit Schlagzeugspielen gelernt. Das Erlernen eines Instrumentes soll sich positiv auf die kognitive Gesundheit auswirken. Diese Thematik in den Fokus zu rücken, ist ihm deshalb ein persönliches Anliegen.

Ed Sheerans Überraschung

Ed Sheeran, der den denkwürdigen Auftritt auf Instagram teilte, erklärte: «Chris schrieb mir letzten Dezember, dass er Schlagzeug spielen lernen möchte, um etwas für seine kognitive Gesundheit zu tun. Jetzt steht er hier, nach nur wenigen Monaten, vor 70'000 Menschen.» Die Fans waren begeistert, als der Popstar den Marvel-Helden als seinen Drummer vorstellte.

Legende: Weltweit erfolgreich: Ed Sheeran gehört zu den grössten Popstars unserer Zeit. Keystone

Die Reaktionen der Fans auf den Auftritt liessen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram kommentierte ein User: «Stell dir vor, Thor spielt Schlagzeug bei einem Ed Sheeran Konzert!»

1 / 3 Legende: Ein Stern für Chris: Hemsworth wird im Mai 2024 auf dem Walk of Fame ausgezeichnet. Keystone / Jordan Strauss 2 / 3 Legende: Verheiratet seit 2010: Schauspielerin Elsa Pataky und Chris Hemsworth in Hollywood. Keystone 3 / 3 Legende: Glückliche Eltern: Chris Hemsworth und Elsa Pataky haben drei Kinder. Keystone / Matt Sayles

Nach der Show überreichte Ed Sheeran dem Schauspieler als Andenken an diesen besonderen Moment eine nicht ganz ernst gemeinte Trophäe. Sie ist in seinem Instagram-Video zu sehen. Diese wurde für Hemsworth kreiert, damit dieser sich noch lange an seinen ersten grossen Schlagzeug-Auftritt erinnern kann.