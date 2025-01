Legende:

Ein Demonstrant am jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Auch Millionäre und Milliardäre haben auf dem WEF höhere Steuern für Superreiche gefordert. Rund 370 Unterzeichner warnten in einem offenen Brief, extremer Reichtum sei eine Gefahr für die Demokratie. (Keystone/Michael Buholzer, 20.1.2025)