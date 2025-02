Legende:

Am Donnerstag demonstrieren Menschen in Deutschland gegen die Migrationspläne von Union und AfD. Der Bundestag hatte am Mittwoch mit Unterstützung der AfD einem Antrag der Union zugestimmt, der Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen vorsieht. (Keystone/DPA/Christoph Soeder)