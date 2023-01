Der 65-jährige Julian Sands lebt in der Nähe von Hollywood. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat er neben dem oscarprämierten «A Room With a View» in zahlreichen anderen Filmen und Serien mitgewirkt. Mit seiner ersten Frau Sarah Harvey hat er einen Sohn. Seit 1990 ist er mit der Journalistin Evgenia Citkowitz verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.