Legende:

Kalifornien: Über ein Dutzend grössere Feuer toben derzeit in dem US-Westküstenstaat. Die Bundesbehörde National Interagency Fire Center listet aktuell 89 Grossbrände in den USA auf, die meisten davon in Oregon, dem nördlichen Nachbarstaat von Kalifornien. (25.7.2024)

AP Photo/Noah Berger