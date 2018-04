Besuch bei Freunden - Infografik: Was die Schweiz mit Deutschland verbindet

Die Schweiz empfängt den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wie viele Deutsche leben in der Schweiz und welches Land holte an den vergangenen Olympischen Spielen mehr Medaillen? Die Antworten dazu finden Sie in der Infografik.