Die Schweiz hat zwei neue Bundesrätinnen. Ihre Ämter treten sie am 1. Januar 2019 an. Die Landesregierung ist von diesem Zeitpunkt an von drei Frauen und vier Männern besetzt. Die Männer sind somit immer noch in der Überzahl. Doch nicht nur im Bundesrat, sondern auch im Parlament sind die Frauen in der Minderheit.

Der Frauenanteil ist allerdings steigend. Bei den Parlamentswahlen 2015 wurden 64 Politikerinnen in den Nationalrat gewählt. Der Frauenanteil im Nationalrat liegt aktuell bei ungefähr 32 Prozent.