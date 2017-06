Umkämpfte Stadt Infografik: Die Schlacht um Mossul

Heute, 15:28 Uhr

Seit Monaten dauert der Kampf um die irakische Stadt an, die irakische Armee gewinnt immer weiter an Boden. Die Infografik zeigt die aktuelle Situation in Mossul.

srf/schp/tsc/cez

Sendungsbeitrag zu diesem Artikel

Kampf um Mossul geht weiter Aus Tagesschau vom 1.1.2017 Die Offensive auf die Hochburg des IS im Irak hat neuen Schub erhalten. Nachdem sie im Spätherbst ins Stocken geriet, hat die irakische Armee einen neuen Vorstoss ins Stadtzentrum lanciert.