Die vergessene Flut Infografik: Hunderttausende fallen Monsun in Südasien zum Opfer

Heute, 15:45 Uhr, aktualisiert um 16:20 Uhr

Derzeit spricht die ganze Welt von Hurrikan «Harvey» im US-Bundesstaat Texas. Doch auf der anderen Seite des Globus spielt sich eine noch grössere Katastrophe ab – der Monsun in Südasien. Wir zeigen in der Infografik, welche Länder von den Wassermassen am stärksten betroffen sind.

aha/muv;