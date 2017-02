Hunger in Afrika Infografik: Unterernährung in Afrika

Heute, 17:55 Uhr

Der Anteil der hungernden Bevölkerung ist in Afrika so hoch wie auf keinem anderen Kontinent. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch grosse Fortschritte im Kampf gegen den Hunger gemacht. Die Grafik zeigt, wie die Lage in den einzelnen Ländern ist.

srf