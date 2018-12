AHV und Krankenkassen: Die beiden (nach Sorgenbarometer) dringendsten Probleme der Schweizer werden hier gesteuert. Das EDI ist damit eines der Schlüsseldepartemente – als Kulturminister geniesst XY auch die schönen Seiten der Politik.

Ein unspektakuläres, aber einflussreiches Departement: XY ist als Bundesbudget-Chef der Kassenwart des Bundes und kann so Einfluss in alle Ämter nehmen.

Ausser dem Verhältnis zur EU spielt die Aussenpolitik in der Schweiz eine eher untergeordnete Rolle. Der Einfluss auf das innenpolitische Geschehen von XY ist deshalb kleiner als jenes seiner KollegInnen.

Die Wirtschafts- und Bildungspolitik sind zentral für das Wohlergehen des Landes. Traditionsgemäss ist der Vorsteher dieses Departements, XY, vor allem Vermittler und Impulsgeber zwischen den verschiedenen Interessen der Wirtschaftsteilnehmer.

Klipp und klar das unbeliebteste Departement: Hier wurde in den letzten 20 Jahren am meisten gespart. Wenn in der Armee alles richtig läuft, redet niemand davon – wenn’s schiefläuft, kann der Departementschef (neu: XY) eigentlich nur verlieren.

Die innere Sicherheit ist nicht nur wegen Asylfragen und Terrordrohungen Dauerbrenner: Fast alles, was dieses Departement behandelt, ist ein vieldiskutiertes Politikum. XY braucht Nerven aus Stahl und muss Entscheide fortlaufend rechtfertigen. Beachtungspotenzial: maximal.

Vom Klima bis zur Zweitwohnungsinitiative. Vom Gotthard-Basistunnel bis zur Atomkraft. Von der Medienpolitik bis zu den Autobahnen: In keinem anderen Departement kommt so viel Schweizer Alltag zusammen wie im UVEK. Auch deshalb war Doris Leuthard eine so viel beachtete Chefin – XY tritt eine spannende, aber auch anspruchsvolle Nachfolge an.