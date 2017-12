Populäre Tradition Infografik: Christbäume in der Schweiz

Samstag, 23. Dezember 2017, 16:23 Uhr

Mehr als eine Million Christbäume werden jährlich in der Schweiz verkauft. Wo kommen die her? Fakten in der Infografik.

Schicken Sie uns Bilder Ihres Christbaumes auf augenzeuge@srf.ch. Sie geben damit Ihr Einverständnis für eine allfällige Publikation.

srf/roso/enzc