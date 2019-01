Inhalt

Wenn sich der Mond verfärbt - Infografik: Die letzte totale Mondfinsternis vor 2022

Das Spektakel hat sein Ende genommen: Am frühen Morgen ist der Mond in den Kernschatten der Erde eingetreten. Alles zur Entstehung und Ablauf des Naturschauspiels sehen Sie in unserer Infografik.