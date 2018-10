Inhalt

Zittern um geordneten Austritt - Infografik: Das ist der Brexit-Fahrplan

Am 29. März 2019 verlässt das Vereinigte Königreich die EU. In Brüssel beginnt am Mittwoch der Gipfel, der die Einigung über einen geordneten Austritt bringen soll. Doch die Hoffnung schwindet. Die Infografik zeigt die verbleibenden Etappen zum Brexit.