Die Bilanz zum 100. Kriegstag aus ukrainischer Sicht

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat 100 Tage nach dem russischen Überfall den Glauben an den Sieg beschworen. «Vor genau 100 Tagen sind wir in einer neuen Realität aufgewacht», sagte Selenski am Freitagabend in einer Videoansprache. «Die russischen Truppen sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar in 3620 Ortschaften der Ukraine einmarschiert. 1017 sind wieder befreit worden.» Russland habe über 30'000 Soldaten verloren, behauptete er. Auch westliche Experten vermuten hohe russische Verluste, halten die Zahlen aus Kiew aber für zu hoch.

Selenski teilte in einer Videobotschaft mit, dass die russischen Streitkräfte derzeit etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums kontrollierten. Die Frontlinie sei inzwischen 1000 Kilometer lang. Selenski dankte ausländischen Partnern für Waffenlieferungen.

Russland bekräftigt auch 100 Tage nach Kriegsbeginn, es werde seine «Militäroperation» in der Ukraine fortsetzen, bis alle Ziele erreicht seien. Eines der Hauptziele sei der Schutz der Menschen in den Regionen Donezk und Luhansk, sagt Präsidialamts-Sprecher Dmitri Peskow mit Verweis auf die Gebiete im Donbass, die teilweise schon seit 2014 von pro-russischen Separatisten kontrolliert werden.

Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat bei seinem Besuch in Deutschland zu einer raschen Lieferung von schweren Waffen und Panzern aufgefordert. Er forderte bei einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern aus Deutschland.

Inzwischen hat das Schweizerische Departement für Verteidigung (VBS) entschieden, dass Deutschland 42 ausgemusterte Leopard-2-Panzer frei verwenden kann, die vor zwölf Jahren an die Firma Rheinmetall zurückverkauft worden waren.

Militärische Aktionen

Das ukrainische Militär hält nach eigenen Angaben weiter Stellungen in der schwer umkämpften Grossstadt Sjewjerodonezk, dem Verwaltungszentrum der Region Luhansk im Osten der Ukraine. Russische Truppen beschiessen ukrainischen Stellungen in der Stadt, in den Vororten Boriwsk und Ustyniwka sowie in der Zwillingsstadt Lyssytschansk, teilte der ukrainische Generalstab mit. Der Ballungsraum Sjewjerodonezk-Syssytschansk gilt als letzte grosse ukrainische Hochburg in der Region Luhansk.

Legende: Eine Anwohnerin in Lyssytschansk, daneben Polizei, aufgenommen am 2. Juni 2022. Reuters

Ein Angriff wird auch auf die Grossstadt Slowjansk erwartet. Der ukrainische Generalstab berichtete am Freitagabend vom Zusammenzug von bis zu 20 russischen Bataillons-taktischen Gruppen (BTG). Das sind Kampfeinheiten mit gepanzerter Infanterie, Artillerie und Luftabwehr mit bis zu 800 Soldaten.

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kontrolliert Russland mittlerweile mehr als 90 Prozent der Luhansk-Region in der Ukraine. Es sei wahrscheinlich, dass Moskau dort in den kommenden zwei Wochen vollständig die Kontrolle übernehme, hiess es am Freitag in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Diese taktischen Fortschritte, die durch die Konzentration russischer Truppen in einer einzigen Region erreicht worden seien, hätten Moskau erhebliche Ressourcen gekostet, hiess es weiter. An allen anderen Fronten sei es den Russen nicht gelungen, Fortschritte zu machen. Dort seien sie stattdessen mittlerweile in der Defensive.

Verhandlungen und Diplomatie

Die 27 EU-Staaten haben am Freitag das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Das Sanktionspaket sieht unter anderem ein weitgehendes Öl-Embargo gegen Russland vor. Ausserdem wird unter anderem die grösste russische Bank, die Sberbank, aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen und es werden mehrere russische Nachrichtensender in der EU verboten. Nach dem formellen Beschluss dürften die Sanktionen noch am Freitag im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Dann sind sie in Kraft.

Der wirtschaftlich besonders relevante Boykott gegen Öllieferungen aus Russland zielt darauf ab, im kommenden Jahr auf dem Seeweg kein Öl mehr in die EU zu lassen. Lediglich Ungarn, die Slowakei und Tschechien dürfen wegen ihrer grossen Abhängigkeit noch bis auf Weiteres russisches Öl über die Druschba-Pipeline importieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zufolge wird die EU trotz der Ausnahme für Pipeline-Lieferungen bis Ende des Jahres rund 90 Prozent weniger Öl aus Russland beziehen.

Eine diplomatische Lösung zwischen Russland und der Ukraine ist nicht in Sicht. Verhandelt wird zwischen Moskau und Kiew derzeit nicht. Staatschef Selenski wirft Russland eine Politik des Terrors vor, während Russland der Ukraine die Schuld dafür gibt, dass die Gespräche auf Eis liegen.

Bei einem Spitzengespräch mit der Afrikanischen Union (AU) in Sotschi hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Verantwortung Moskaus für die Getreideknappheit auf dem Weltmarkt zurückgewiesen. Wegen einer drohenden Hungerkatastrophe in der Sahelzone hat sich der Präsident Senegals und der Afrikanischen Union (AU), Macky Sall, am Freitag in Sotschi mit Putin getroffen. Für einen Export müsse die Ukraine Minen im Schwarzen Meer entfernen oder Getreide über Belarus ausführen, sagte Putin.

Kriegsopfer

Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher an, nämlich rund 30'850 getötete russische Soldaten (Stand 2.6.) – was westliche Experten anzweifeln. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, waren rund 1300 getötete Soldaten.

Legende: Menschen stehen inmitten neu angelegter Gräber auf einem Friedhof in der Siedlung Staryi Krym ausserhalb von Mariupol (22. Mai 2022). Reuters

Der ukrainische Präsident Selenski hatte zuletzt Mitte April die eigenen Verluste offengelegt. Damals sprach er von insgesamt etwa 3000 ukrainischen Soldaten, die seit dem russischen Angriff am 24. Februar gestorben seien. Am Donnerstag sagte Selenski, dass jeden Tag im Krieg 100 Menschen getötet und 400 bis 500 verletzt würden.

Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4113 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 30. Mai), davon 264 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als 6.8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Selenski sprach am Donnerstag von 12 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerhalb des Landes auf der Flucht seien.

In der Schweiz haben bis Freitag 55’379 Geflüchtete aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter bekannt gab. 52’551 Personen haben bisher den Schutzstatus S erhalten.