«Die Abwesenheit von Ex-Präsident Donald Trump war zu Beginn der Debatte ein grosses Thema. Mehrere Kandidaten warfen ihm vor, er mache es sich einfach. So könne er sich kritischen Fragen entziehen. Die Debatte war sehr chaotisch, die Moderatorin und der Moderator hatten Mühe, zu verhindern, dass sich die Teilnehmenden ständig ins Wort fielen. Inhaltlich ging es vor allem um die wirtschaftliche Situation der USA und die damit verbundene schwindende Kaufkraft sowie um die illegale Immigration. Auch das Thema Abtreibung kam zur Sprache: Während eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner gegen ein Abtreibungsverbot ist, befürwortet beispielsweise DeSantis ein solches. Trump seinerseits hatte sich in früheren Debatten in dieser Frage eher unklar positioniert – tendenziell sprach er sich allerdings eher für eine Regelung aus als für ein Verbot.»