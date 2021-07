28 Menschen an Bord

Das im Osten Russlands vermisste Flugzeug ist wohl abgestürzt.

Vier bis fünf Kilometer vom Zielflughafen entfernt seien Trümmerteile gefunden worden, sagte der Gouverneur der Region, Wladimir Solodow.

An Bord waren 28 Menschen, davon sechs Besatzungsmitglieder.

Unter Berufung auf die Luftrettung meldete die Agentur Interfax, dass vermutlich alle Insassen gestorben seien.

Die Maschine vom Typ Antonow An-26 war am Dienstag auf dem Weg von der Hauptstadt der Region Kamtschatka, Petropawlowsk-Kamtschatski, in den Ort Palana gewesen. Kurz vor der Landung war der Kontakt mit der Besatzung abgebrochen. Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija zufolge war es zum Zeitpunkt des Unglücks sehr neblig.

Die Trümmer sollen sowohl im Ochotskischen Meer am Pazifik als auch an einem Felshang an der Küste entdeckt worden sein. Unter den 28 Insassen waren laut Medienberichten sechs Besatzungsmitglieder und zwei Kinder. Das Ermittlungskomitee untersucht einer Mitteilung zufolge, ob Wetterbedingungen, technische Fehler oder ein Versagen des Piloten zum Unglück geführt haben.