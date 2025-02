Die verheerenden Flächenbrände in und um Los Angeles sind vollständig eingedämmt. Das teilte die Feuerwehr mit.

Das «Palisades»-Feuer am Westrand von Los Angeles und das «Eaton»-Feuer nahe Pasadena und Altadena haben offiziellen Schätzungen zufolge mehr als 16'200 Gebäude zerstört.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29.

Der Flächenbrand war am 7. Januar ausgebrochen. Die Feuerwehr war wochenlang im Einsatz, um die Brände einzudämmen, die durch starke Winde immer wieder angefacht wurden.

Auch in der Stadt Altadena, die im Los Angeles County liegt, dauern die Löscharbeiten lange an. (13.1.2025)

SRF-Korrespondent Andrea Christen konnte die Stadt vor zwei Wochen besuchen. (13.1.2025)

Das Stadtbild von Altadena hat sich nach den verheerenden Waldbränden langfristig verändert.

Bei diesem komplett verbrannten Auto waren die Temperaturen offenbar so hoch, dass sich das Metall der Felgen verflüssigte und später wieder erstarrte.

«Wie Armageddon», saget eine Bewohnerin von Los Angeles, als sich der Schaden allmählich lichtet. (Drohnenaufnahme aus Altadena, 8.1.2025)

In Altadena im Eaton Canyon bei Los Angeles waren ganze Strassenzüge verwüstet. (8.1.2025)

Viele Stars bei Benefizkonzert für Feueropfer

Am Donnerstagabend hatten zwei Dutzend Musikgrössen in zwei grossen Arenen in Inglewood, südlich von Los Angeles, Spenden für die Feueropfer gesammelt. Die Rockband Green Day und Pop-Star Billie Eilish eröffneten das Benefizkonzert FireAid. Auch Stars wie Katy Perry, Lady Gaga, Stevie Wonder, Sting, Olivia Rodrigo und die Red Hot Chili Peppers traten auf.

Hollywood-Komiker Billy Crystal stand auch als Betroffener auf der Bühne. Der 76-jährige Schauspieler und seine Frau Janice hatten vor den Flammen des «Palisades»-Feuers fliehen müssen. Ihr Haus, in dem sie seit 1979 lebten, brannte ab. Er würde dieselben Sachen tragen, mit denen er das Haus schnell verlassen musste, sagte Crystal.

Die gesamten Einnahmen von dem Ticketverkauf und die Spenden sollen den Feueropfern und dem Wiederaufbau der zerstörten Gebiete zukommen. Crystal gab auf der Bühne eine Grossspende der Band U2 in Höhe von einer Million US-Dollar bekannt.