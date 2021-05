Was sind die aktuellen Entwicklungen? Militante Palästinenser haben nach neusten Angaben des israelischen Militärs seit Beginn der Eskalation bislang insgesamt mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert. Heute heulten in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv zum ersten Mal am helllichten Tage die Raketen-Warnsirenen. Bislang starben in Israel sieben Menschen, sechs Zivilisten und ein Soldat.

Auch Israels Angriffe gehen mit hoher Intensität weiter. So hat das israelische Militär nach eigenen Angaben mehrere Gruppen von Hamas-Kämpfern beschossen, die Panzerabwehrraketen abfeuern wollten. Zudem hätten Streitkräfte ein Militärgelände mit drei Vorrichtungen zum Abschuss von Panzerabwehrraketen auf einem Gelände der Hamas getroffen. Insgesamt seien bislang fast 1000 Ziele im Gaza-Streifen angegriffen worden.

Derweil bezifferte das Gesundheitsministerium in Gaza die Zahl der Toten durch israelische Angriffe zuletzt auf 83, darunter mindestens 17 Kinder. Hunderte wurden verletzt.

Die Lage im Gaza-Streifen ist vielerorts prekär. Die Spitäler sind wegen der vielen Verletzten an der Leistungsgrenze. Ausserdem soll die Wasser- und Stromversorgung teilweise unterbrochen sein.

Droht nun ein «noch grösserer» Krieg? Israels Sicherheitskabinett hat am Mittwochabend eine Ausweitung des Militäreinsatzes beschlossen. Die Armee solle gezielt «Symbole der Hamas-Herrschaft» in dem Palästinensergebiet angreifen, berichteten israelische Medien. Die Frage ist, ob Israel nun auch Bodentruppen entsendet. Beobachtern und Medienberichten zufolge sammeln sich an der Grenze zu Gaza israelische Truppen.

Besteht die Gefahr eines Bürgerkriegs? Die Gewalt erfasst auch Orte in denen arabische Israelis Seite an Seite mit jüdischen leben. In Lod, im Westen von Tel Aviv, haben Randalierer die Synagoge in Brand gesetzt. Dies, nachdem vor einigen Tagen ein jüdischer Siedler einen palästinensischen Mann erschossen hatte.

30 Prozent der Bewohner von Lod sind arabische Israelis. In ganz Israel sind es über zwei Millionen. Für gewöhnlich halten sie sich aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt heraus. Nun hat sich die Lage gefährlich zugespitzt.

Legende: Im Gaza-Streifen hat das israelische Militär bereits etliche Gebäude zerstört. Das Ziel: Hamas-Quartiere zerstören. Keystone

Was war der Auslöser der Eskalation? Die Gewaltwelle hatte sich am Status der Stadt Jerusalem neu entzündet. Dieser ist eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt. Am letzten Montag begingen viele Israelis den Jerusalem-Tag. Israel feiert damit die Eroberung des arabischen Ostteils von Jerusalem während des Sechstagekriegs 1967.

Legende: SRF

Doch die Annexion ist international nicht anerkannt. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines eigenen Staates im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen. Verschärft wurden die Spannungen auch durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien im Stadtteil Sheikh al-Jarrah in Ost-Jerusalem zu räumen.

Im Zuge dessen kam es zu massiven Demonstrationen und Gegendemonstrationen, die rasch in heftigere Gewalt eskalierten.

Wie reagiert die internationale Gemeinschaft? International wächst die Besorgnis über die Eskalation des Konflikts. Die Vereinten Nationen warnten den UNO-Sicherheitsrat laut Diplomaten vor einem grossen Krieg.

US-Präsident Biden betonte vor Kameras das Selbstverteidigungsrecht Israels. Er habe ausserdem bei einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanjahu die Raketenangriffe der Hamas und anderer Terrorgruppen verurteilt.

Aus der Schweiz forderte Aussenminister Ignazio Cassis einen sofortigen Stopp der Gewalteskalation in Nahost.

Was macht die Flugbranche? : Mehrere Airlines haben die Verbindungen nach Israel aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Darunter British Airways, United, Delta und American sowie die Lufthansa.