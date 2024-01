Starkes Erdbeben in Japan – Warnung vor Tsunami

Ein starkes Erdbeben hat die japanische Hauptinsel Honshu erschüttert.

Die nationale meteorologische Behörde gab eine Tsunami-Warnung für die Präfektur Shikawa sowie für den Resten der nordwestlichen Küste Honshus heraus.

Berichte über Schäden oder Verletzte liegen bisher keine vor.

Eine Sprecherin des japanischen Fernsehsenders NHK forderte die Bewohner der Präfekturen Ishikawa, Niigata und Toyoma mit eindringlicher Stimme auf, sich auf Anhöhen in Sicherheit zu bringen. in der Region Noto wurden bis zu fünf Meter hohe Wellen befürchtet.

Stromversorger prüfen Atomkraftwerke

Mehr als einen Meter mächtige Wellen wurden an der Küste von Ishikawa gemessen. Der Stromversorger Hokuriku Electric Power teilte mit, er prüfe seine Atomkraftwerke auf Unregelmässigkeiten. Der Konkurrent Kansai Electric erklärte, bei seinen Kernkraftwerken im Erdbebengebiet gebe es keine Auffälligkeiten.

Die Erschütterung ereignete sich am Nachmittag Ortszeit. Vorläufige Messungen gaben eine Stärke zwischen 7.4 und 7.6 an. Gemäss dem US-Erdbebedienst lag das Epizentrum 42 Kilometer nördlich der Stadt Anamizu auf der Noto-Halbinsel in der Präfektur Ishikawa.

Legende: Der Kern des Bebens lag auf der Noto-Halbinsel. imago images/San Hoyano

Auch im Raum der Millionen-Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Japan ist eines der stärksten von Beben gefährdeten Länder der Welt.