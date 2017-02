Es geschah mitten in der Altstadt der Universitätsstadt 0:36 min, aus Tagesschau vom 25.2.2017

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Heidelberg ist ein 73-jähriger Fussgänger an seinen Verletzungen gestorben. Zuvor war ein Mann mit seinem Auto im Stadtzentrum in eine Fussgängergruppe gefahren. Beamte hatten den Mann wenig später mit einem Schuss niedergestreckt. Es gebe keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, betonte ein Polizeisprecher. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35 Jahre alten Deutschen.

Als der Autofahrer in die Menschenmenge fuhr, verletzte er zwei weitere Menschen leicht, die ambulant versorgt wurden. Es handelt sich um einen 32-jährigen österreichischen Staatsangehörigen und eine 29-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina. Auch das Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingebunden. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber, der Luftaufnahmen vom Tatort machte.

Der mit einem Messer bewaffnete Mann war ein kurzes Stück zu Fuss geflohen, bevor ihn die Polizei mit einem Schuss niederstreckte. Der Tatverdächtige wurde im Krankenhaus behandelt.

Am Bismarckplatz in Heidelberg gab es eine Sperrung zwischen der Rohrbacher Strasse und der Bergheimer Strasse wegen der Spurensicherung. Das Fahrzeug war gegen einen Pfosten geprallt. Sprengstoff wurde nicht gefunden.