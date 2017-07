In Jerusalem hat die muslimische Führung die Gläubigen aufgerufen, die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg zum Gebet wieder zu besuchen.

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat sich dem Aufruf angeschlossen.

Zuvor hatten israelische Sicherheitskräfte die letzten Kontrollvorrichtungen am Tempelberg entfernt. Sie waren nach einem Anschlag in Jerusalem vor zwei Wochen installiert worden.

Der knapp zweiwöchige Streit um die Kontrollanlagen für Muslime am Tempelberg in Jerusalem scheint für den Moment entschärft: Israel hat die umstrittenen Sicherheitsvorrichtungen wieder abgebaut, die Palästinenser kündigten daraufhin ein Ende ihrer Proteste an.

Die israelische Polizei erklärte, die Zugangskontrollen seien nun wieder in dem Zustand wie vor dem Anschlag in der Jerusalemer Altstadt am 14. Juli, bei dem zwei Polizisten getötet worden waren.

Letzte Absperrgitter sind entfernt

Nach dem Attentat hatte Israel die Zugänge zu den muslimischen Gebetsstätten auf dem Tempelberg mit Metalldetektoren und neuen Überwachungskameras versehen. Dies führte zu wütenden Protesten von Palästinensern, bei denen fünf Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

In der Nacht zum Donnerstag entfernten die israelischen Behörden die letzten Absperrgitter und Gerüste vor der Al-Aksa-Moschee, zuvor waren auch die Metalldetektoren abgebaut worden.