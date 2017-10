Ruf nach mehr Autonomie in Norditalien 3:47 min, aus 10vor10 vom 20.10.2017

Das Wichtigste in Kürze

Bei den Referenden über mehr Autonomie in zwei norditalienischen Regionen sehen sich die jeweiligen Regierungen als Gewinner.

Die Regionalpräsidenten der wirtschaftsstarken Gegenden Venetien und Lombardei haben sich nach Schliessung der Wahllokale zum Sieger der Volksbefragungen erklärt.

Beide Regionen wollen mit den rechtlich nicht bindenden Referenden mehr Kompetenzen von der Regierung in Rom.

Sie verlangen vor allem, dass ihre Steuern in der Region bleiben. Eine Unabhängigkeit vom Zentralstaat verfolgen sie – anders als die spanische Region Katalonien – nicht.

«Ziel erreicht. Für unser Venetien beginnt eine neue Geschichte», erklärte der Regionalpräsident Venetiens, Luca Zaia, auf Facebook.

Die Referenden seien ein «Sieg nicht nur für die Lega, sondern für die Bevölkerung», betonte auch Lega-Chef Matteo Salvini auf Twitter. Die offiziellen Endergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.

Stimmbeteiligung entscheidend

Doch die Ja-Stimmen allein sind nicht ausschlaggebend, denn wer in Italien Nein sagen möchte, der geht meist gar nicht zur Urne, sondern bleibt einfach zu Hause.

Entscheidend also ist also auch die Stimmbeteiligung. Und die war in Venetien mit 60 Prozent hoch. Doch in der Lombardei, in der Region um Mailand, lockte die Abstimmung nur etwa 40 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne – also nur eine Minderheit.

Lombarden zurückhaltender

Damit ist die vorläufige Bilanz dieser Abstimmungen in den beiden wohlhabenden Regionen Norditaliens gemischt. Während der Veneto ein deutliches Signal Richtung Rom sendet und Verhandlungen über zusätzliche Rechte und Kompetenzen fordert, ist das Signal aus der Lombardei diskreter.

Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Lega Nord der Lombardei, die das Referendum gefordert hat, während Jahren zusammen mit mit Silvio Berlusconi in Rom regierte, ohne dieser Regionen zusätzliche Kompetenzen zu geben. Viele werden sich wohl gefragt haben, warum das gerade jetzt anders sein soll.

Trotzdem werden die Lombardei und der Veneto in den nächsten Wochen und Monaten Verhandlungen mit Rom über mehr Autonomie zumindest anstossen. Beide Regionen erhoffen sich letztlich, deutlich mehr Steuergelder für sich behalten zu dürfen und weniger nach Rom überweisen zu müssen.