Marschiert die AfD auch in Berlin durch?

Aus Tagesschau vom 16.9.2016

Nach dem Sieg der Rechtspopulisten im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern fragt sich Deutschland, was das für die Wahl an diesem Wochenende in Berlin bedeutet. Die Reportage aus Berlin zeigt, dass es ganz so einfach nicht werden dürfte.