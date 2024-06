AfD-Parteitag in Essen

Tino Chrupalla und Alice Weidel bleiben Chefs der AfD.

Rund 600 Delegierte haben bei dem Parteitag in Essen (D) einen neuen Bundesvorstand gewählt.

Ein Demonstrationszug mit tausenden Menschen zog parallel friedlich durch die Stadt. Doch es gab auch gewaltsame Proteste.

Gegenkandidaturen gab es keine. Weidel und Chrupalla schlugen sich gegenseitig vor. Zuvor hatten sich die Delegierten mit deutlicher Mehrheit dafür entschieden, dass die Partei weiterhin von einer Doppelspitze geführt werden soll. Auch eine Einzelspitze wäre laut Satzung möglich.

Die Resultate im Detail Box aufklappen Box zuklappen Chrupalla bekam 82.72 Prozent der Stimmen und damit ein deutlich besseres Ergebnis als beim letzten Parteitag vor zwei Jahren in Riesa. Damals hatte der 49-Jährige 53.4 Prozent geholt. «Ich bin wirklich ein Stück weit überwältigt», sagte Chrupalla nach seiner Wahl. 426 der 531 abgegebenen Stimmen waren «Ja»-Stimmen, 89 Delegierte stimmten mit «Nein», 16 enthielten sich. Der Handwerksmeister aus Sachsen steht seit November 2019 an der Spitze der AfD. Zunächst war er Co-Chef neben Jörg Meuthen, der später die AfD verliess, weil diese ihm zu radikal wurde. Seit Juni 2022 bildet er das Chefduo mit Alice Weidel. Er habe vor zwei Jahren versprochen, mit dem neuen Bundesvorstand die AfD so stark wie nie zu machen, sagte Chrupalla in seiner Bewerbungsrede: «Ich habe Wort gehalten.» Die Partei werde das Land verändern und vom Kopf auf die Füsse stellen. Weidels Wahlergebnis fiel anschliessend etwas schwächer aus als Chrupallas: Sie bekam 79.77 Prozent der Stimmen, in Riesa vor zwei Jahren waren es 67.3 Prozent. 418 von 537 Stimmen waren dieses Mal «Ja»-Stimmen, 106 Delegierte stimmten mit «Nein», 13 enthielten sich.

Mit einer Schimpfkanonade hatte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel den von massiven Protestaktionen begleiteten Bundesparteitag der AfD in Essen eröffnet. Deutschland sei «zu einem Ponyhof verkommen», sagte die Co-Vorsitzende in ihrer Begrüssungsrede vor mehr als 550 Delegierten. An die Adresse der Ampel-Regierung sagte sie: «Liebe Regierung, haut endlich ab, macht den Weg frei für Neuwahlen!»

Legende: Das gerade in Kraft getretene neue Staatsbürgerschaftsgesetz mit verkürzten Fristen für die Einbürgerung werde die AfD im Falle einer Regierungsbeteiligung wieder einkassieren, sagte Weidel am Parteitag. KEYSTONE/DPA/Bernd von Jutrczenka

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall – eine Einschätzung, die das Oberverwaltungsgericht in Münster im Mai bestätigt hat. Unter dem Applaus ihrer Parteifreunde schimpfte Weidel: «Der Verfassungsschutz ist selbst zum Verfassungsfeind geworden, und er gehört in dieser Form abgeschafft.» Die AfD-Vorsitzende sagte weiter: «Deutschland schafft sich ab, wenn wir nicht in die Speichen greifen und diesem woken Hippie-Wahn endlich ein Ende bereiten.»

An dem Parteitag wird es auch um den missratenen Europa-Wahlkampf gehen und den Kurs der AfD in der Europa- und Aussenpolitik.

Bis zu 100'000 Demonstranten erwartet

Ein Demonstrationszug mit vielen Tausend Menschen ist parallel zum Beginn des AfD-Bundesparteitags in Essen laut und friedlich durch die Stadt gezogen. Man gehe von rund 20'000 Teilnehmenden aus, hiess es aus dem Landesinnenministerium.

In der Umgebung des Veranstaltungsorts, der Grugahalle, besetzten AfD-Gegner Strassen und Kreuzungen. An einer Autobahnauffahrt sassen mehrere hundert Menschen auf den Fahrbahnen. Die Polizei sprach von «mehreren Tausend» Demonstranten. Andere blockierten den Zugang zum Parteitagsgelände.

Legende: Die Teilnehmer eines Demonstrationszuges gegen den AfD-Bundesparteitag ziehen zum Veranstaltungsort. (KEYSTONE/DPA/Henning Kaiser

Bereits am Morgen hatte es erste Zusammenstösse gegeben, als Demonstranten versuchten, eine Sperre zu überwinden und von der Polizei mit Schlagstock und Pfefferspray gehindert wurden. Mehrere tausend Polizisten sind im Einsatz. Die Behörden berichteten von teils gewalttätigen Aktionen und mehreren Festnahmen. Mehrere Bundestagsabgeordnete teilten mit, sie seien von der Polizei am Hotel abgeholt und zum Veranstaltungsort gebracht worden.

In ganz Deutschland hatten verschiedene Gruppen vor dem Treffen unter dem Motto «AfD-Parteitag verhindern» mobilisiert. Die Behörden rechnen mit bis zu 100'000 Demonstranten bei verschiedenen Kundgebungen und Versammlungen, darunter rund 1000 Linksextremisten.