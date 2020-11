Derzeit sind noch ungefähr 12'000 Nato-SoldatInnen in Afghanistan stationiert. Dort sollen sie die afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden. Zwar gehören mehr als die Hälfte davon nicht den Vereinigten Staaten an. Doch das Verteidigungsbündnis verlässt sich stark auf die Vereinigten Staaten, was den Transport, die Logistik und die Luftunterstützung angeht. Es ist fraglich, ob die restlichen Nato-Truppen Afghanistan ohne die Hilfe der USA geordnet verlassen könnten.