Referendum in der Türkei

Schicksalsfrage für die Türkei 1:28 min, aus Tagesschau am Mittag vom 16.4.2017

Das Wichtigste in Kürze

Die Verfassungsreform gilt als eine der bedeutendsten Abstimmungen in der türkischen Gesellschaft seit Gründung der Republik 1923.

Die Stimmlokale in der Türkei sind seit Sonntag 16 Uhr (MESZ) geschlossen.

In einem Schulgebäude, das als Wahllokal genutzt wird, sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Zusatzinhalt überspringen Drei Tote Vor einem Abstimmungslokal in Yabanardi in der Region Diyarbakir kamen drei Menschen ums Leben, berichtet die türkische Zeitung «Hürriyet». Der Sohn des Bürgermeisters habe während eines Streits über Politik zur Waffe gegriffen. Danach sei es zur Schiessrei gekommen.

Die Abstimmung gilt als einer der bedeutendsten Entscheide in der türkischen Gesellschaft seit der Gründung der Republik 1923 an. Das Land ist seit Jahrzehnten eine parlamentarische Demokratie. Auf Drängen von Präsident Recep Tayyip Erdogan stimmt die Bevölkerung nun über einen Wandel des politischen Systems ab.

Die Verfassungsreform für ein Präsidialsystem ist umstritten, weil sie dem Präsidenten praktisch die ganze exekutive Macht in die Hände legt und die Gewaltenteilung grösstenteils aufhebt. Das Parlament würde massiv geschwächt und der Präsident könnte direkt und indirekt Einfluss auf die Justiz nehmen.

Zudem könnte damit der Präsident die Minister allein ernennen und entlassen können, einen Premierminister gäbe es nicht mehr.

Er könnte zudem per Dekret Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments erlassen. Ebenso könnte er Gesetze aus dem Parlament per Veto blockieren.

OSZE-Beobachter kritisieren Ausgangslage

Eine Beobachtermission der OSZE in der Türkei beurteilt den bisherigen Abstimmungskampf als unfair. Die Nein-Kampagne habe viel weniger Zugang zu Medien und finanziellen Mitteln gehabt als die Regierungspartei AKP mit ihrer Ja-Kampagne. Ausserdem seien die Gegner der Verfassungsreform eingeschüchtert und viele ihrer Kundgebungen verboten oder gestört worden.

Menschenrechtler beklagen zudem Unregelmässigkeiten bei der Stimmabgabe. In einem Zwischenbericht des türkischen Menschenrechtsvereins IHD heisst es, in fünf Provinzen sei den Wahlbeobachtern des Vereins der Zutritt zu Wahllokalen verweigert worden. Zudem seien in mehreren ost- und südosttürkischen Provinzen Wähler gezwungen worden, offen abzustimmen.