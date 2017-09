Der Tropensturm «Irma» driftet weiter nach Norden und hat am Montag die US-Bundesstaaten Georgia und South Carolina erreicht.

Die Katastrophenschutzbehörde in Georgia meldet zwei weitere Todesopfer.

Zuvor hat der Sturm in Florida und auf einigen karibischen Inseln schwere Schäden angerichtet.

«Irma» hat auf ihrem Weg nach Norden am Montag die Bundesstaaten Georgia und South Carolina erreicht. Und obschon der Sturm in seiner Stärke zurückgestuft worden ist, hat er zwei weitere Menschenleben gefordert.

In der Stadt Sandy in Georgia verstarb ein 55jähriger, nachdem ein ausgerissener Baum in sein Haus stürzte. Ein weiterer Mann erlag seinen Verletzungen, weil ihn der Sturm von seinem Hausdach geweht hat.

Am Flughafen von Atlanta mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden. In der bei Touristen beliebten Küstenstadt Savannah drückte heftiger Wind Wasser aus dem Meer in den Fluss, es kam zu Überschwemmungen.

Auch Orte in South Carolina kämpften mit den Fluten. In der historischen Stadt Charleston hat das Wasser ganze Strassenzüge verschwinden lassen. Im Hafen wurden Pegelstände von drei Metern gemessen, wie der Sender CNN berichtete. In Calhoun Falls wurde laut einem Bericht des Senders WRAl ein Mann von einem herunterstürzenden Ast getötet.

Noch für Wochen keine Normalität

In Florida wird «Irmas» Schadensbilanz erst nach und nach sichtbar. Dort hatte einer der mächtigsten Tropenstürme der vergangenen Zeit nach Zählungen von US-Medien mindestens sechs Menschen das Leben gekostet.

Besonders angespannt war die Lage in dem südlichen Bundesstaat am Montag in Jacksonville und auf der Inselgruppe der Florida Keys. Auf Bildern waren zerstörte Häuser zu sehen, sie hatten sich zum Teil von ihren Fundamenten gelöst. Boote wurden aufs Land gespült, Bäume waren eingeknickt. Um die Rettungsmassnahmen zu unterstützen, schickte das Verteidigungsministerium einen Flugzeugträger zu den Inseln.

Das Weisse Haus rechnete damit, dass Bewohner möglicherweise über Wochen nicht auf die Inselgruppe zurückkehren können. Man habe Grund zur Annahme, dass einige der Zugbrücken, die die Strassen zwischen den Inseln verbinden, verbogen seien. Und auch in anderen Orten Floridas ist das Ausmass der Zerstörung beachtlich.

Eine Spur der Zerstörung

In Daytona Beach und in der Grossstadt Orlando berichteten Medien von hüfthohem Wasser in den Strassen und Häusern. Im ganzen Bundesstaat sind nach Angaben der Behörden mehr als 7,2 Millionen Einwohner ohne Stromversorgung. Mehr als die Hälfte aller Haushalte in dem Bundesstaat. Die Katastrophenschutzbehörde Fema rechnete damit, dass einige Gegenden noch über Wochen keinen Strom haben könnten.

«Irma» war am vergangenen Mittwoch erstmals auf der kleinen Karibikinsel Barbuda auf Land getroffen. Schätzungen zufolge kamen mindestens 43 Menschen ums Leben. In der Karibik gab es 34 Todesopfer, darunter 10 in Kuba.

Einige Gegenden in der Karibik wurden so schwer zerstört, dass sie als unbewohnbar gelten.