Amoklauf in Thailand

Bei einem Amoklauf im Nordosten Thailands hat ein Soldat mindestens 20 Menschen getötet, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mitteilt. Die Zahl der Verwundeten ist derzeit unklar.

Polizei und Militär haben das Gebäude gestürmt und Hunderte Menschen evakuiert.

Es ist aber unklar, wie viele Menschen sich noch im Einkaufszentrum befinden - auch der Amokläufer wird nach wie vor im Komplex vermutet.

Der Täter übertrug den Amoklauf laut Polizei live ins Internet.

Die Schiesserei ereignete sich rund um ein Einkaufszentrum in der Stadt Nakhon Ratchasima, die auch als Korat bekannt ist. Der Schütze eröffnete das Feuer gemäss Polizei an mehreren Orten in der Stadt, die rund 250 Kilometer von Bangkok entfernt liegt.

Der Mann entwendete ein Armeefahrzeug und veröffentlichte während der Tat Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung. Die Polizei riegelte nach eigenen Angaben das Gebiet um das Einkaufszentrum ab.

Im Internet kursierende Fotos und Videos zeigten Szenen mit panisch fliehenden Menschen. Zu hören waren Schüsse aus Automatikwaffen.

Unter den Todesopfern befand sich thailändischen Medien zufolge auch der Vorgesetzte des Soldaten sowie weitere Militärangehörige, Polizisten und Bürger.