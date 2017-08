Präsidentenwahl in Kenia

Nach Auswertung der Stimmen von mehr als der Hälfte der Wahllokale liegt Amtsinhaber Uhuru Kenyatta in Führung.

Kenyatta erhielt bislang knapp 55 Prozent der gezählten Stimmen, wie die Wahlkommission mitteilt.

Sein Herausforderer Raila Odinga lag bei zunächst 44 Prozent der Stimmen.

Odinga wies die provisorischen Ergebnisse der Wahlkommission als falsch zurück.

Die Wahlkommission habe nicht aufgezeigt, so Odinga, in welchen Gebieten die Stimmen schon ausgezählt seien und wie die Wahlverhältnisse in den Regionen aussehen würden. Sie habe nur eine Gesamtzahl präsentiert. Es seien erfundene und gefälschte Zahlen.

Bei den Ergebnissen fehlten die gesetzlich erforderlichen Bescheinigungen durch Beobachter der Parteien in den Wahllokalen. «Wir haben unsere eigenen Projektionen, die zeigen, dass wir weit in Führung liegen», sagte Odinga.

Seine Äusserungen schürten die Furcht, dass es wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte, wie bei der Abstimmung vor zehn Jahren, als er nach seiner Niederlage ebenfalls Wahlfälschungsvorwürfe erhob.

Präsidentschaftskandidat

Die Wahl fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt, verlief aber weitgehend friedlich. Nach der vorletzten Wahl 2007 war es in Kenia zu einer Welle von Gewalt gekommen, bei der über 1000 Menschen getötet wurden.