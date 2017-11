Angespannte Lage in Simbabwe

Angesichts einer höheren Truppenpräsenz in der Hauptstadt Harare hat es in Simbabwe Spekulationen über einen möglichen Militärputsch gegeben. Augenzeugen berichteten am Dienstag von mehreren gepanzerten Militärfahrzeugen auf dem Weg nach Harare.

In der Nacht seien in der Hauptstadt drei laute Explosionen zu hören gewesen, berichten lokalen Medien. Ausserdem sollen Soldaten den Hauptsitz des staatlichen Radio- und Fernsehsenders besetzt haben, wie Agenturen berichten. Sie berufen sich auf Aussagen von Angestellten des Senders.

Die Putschgerüchte verbreiteten sich einen Tag nachdem der Armee-Oberbefehlshaber, Constantino Chiwenga, Langzeitpräsident Robert Mugabe öffentlich gedroht hatte, die Armee sei angesichts der Krise im Land bereit «einzuschreiten».

Die USA haben ihre Staatsbürger im südafrikanischen Land zu grosser Vorsicht aufgerufen. Die US-Botschaft in Harare bleibt am Mittwoch aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Mugabe hatte vergangene Woche seinen langjährigen Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa gefeuert, einen Verbündeten von Armeechef Chiwenga. Die beiden gelten als Kritiker von First Lady Grace Mugabe, die ihrem Mann nachzufolgen hofft. Chiwenga hatte Mugabe deswegen kritisiert und ihn dazu aufgefordert, keine weiteren erfahrenen Parteimitglieder mehr abzusetzen.

Mnangagwa war mehrmals mit der 52-jährigen Präsidentengattin Grace Mugabe aneinander geraten, die mit ihm um die Nachfolge des 92-jährigen Präsidenten wettgeeifert haben soll. Die Amtsenthebung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa war das jüngste Anzeichen der zunehmenden politischen Instabilität in Simbabwe.

Präsident Mugabe ist Afrikas ältester Staatschef und regiert Simbabwe seit 37 Jahren mit harter Hand. Trotz seines hohen Alters weigerte er sich bisher, einen Nachfolger zu benennen. Bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr will er erneut antreten. Allgemein wird damit gerechnet, dass sein Amt erst mit seinem Tod frei wird.