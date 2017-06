Das Interesse an der Rolle des US-Justizministers dürfte auch mit diesem Hearing nicht verschwinden. Sessions war einer der frühesten Unterstützer von Kandidat Trump, sein Berater in aussenpolitischen Fragen. Und er musste seine Aussagen in der Vergangenheit korrigieren. Und auch bei seinem jüngsten Auftritt vermochte er nicht wirklich zu überzeugen. Die Tatsache, dass Leute aus dem engsten Trump-Zirkel immer wieder erst aufgrund von Enthüllungen Kontakte mit Russland zugeben, ist sonderbar und macht stutzig. Das gilt auch im Fall von Jeff Sessions.