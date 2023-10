Angriff auf Israel

Die Hamas: Die «Bewegung des islamischen Widerstandes» wurde als Ableger der Muslimbrüder gegründet. Die Hamas ist eine radikal-islamische Organisation. Sie lehnt das Existenzrecht Israels ab und folgt dem bewaffneten Dschihad. Von der EU, den USA und Ägypten wird sie als Terrororganisation eingestuft. Die Schweiz ist dieser Einschätzung bisher nicht gefolgt, die Diskussion wird aufgrund des Angriffs auf Israel aber neu lanciert.

Legende: Kämpfer des bewaffneten Flügels der Hamas-Bewegung. Keystone/MOHAMMED SABER

Neben dem gewalttätig agierenden Arm ist die Hamas auch politische Partei und karitative Organisation. Im Januar 2006 gewann sie die Mehrheit im damaligen palästinensischen Parlament und hat seither die politische Macht in Gaza. Diesen Sieg erlangte sie auf Kosten der Fatah – wichtigster politischer Unterschied ist, dass die Hamas den Friedensprozess von Oslo kategorisch ablehnt, da damit der israelische Staat akzeptiert wurde.

Die Hisbollah: Die libanesische Hisbollah – genannt «Partei Gottes» – ist eine islamistische schiitische Organisation, die hauptsächlich im Libanon aktiv ist. Sie entstand ab 1982 als paramilitärische Organisation beim Widerstand gegen die israelische Invasion Libanons. Israel griff in den libanesischen Bürgerkrieg ein, um die damals militante PLO zu vertreiben. Seit der Gründung der Hisbollah steht der bewaffnete Kampf gegen Israel im Zentrum. Immer wieder werden Raketen in Richtung Israel abgeschossen, so auch im aktuellen Konflikt.

Legende: Hisbollah-Anhänger bei einer Kundgebung zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Keystone/BILAL HUSSEIN

Neben dem bewaffneten Arm ist die Hisbollah auch politische Partei und verfügt über Wohltätigkeitsnetzwerke, die stellenweise staatliche Strukturen ersetzen. Die Hisbollah ist wichtigste nicht-staatliche Verbündete des Irans. Von Beginn an lieferte der Iran Waffen und Geld. Die USA, Kanada und Israel stufen die Hisbollah als terroristische Organisation ein; die EU den bewaffneten Arm.

So werden die Organisationen finanziert Box aufklappen Box zuklappen Hamas: Die Finanzierung der Organisation ist grundsätzlich geheim und deshalb sehr unübersichtlich. Die Hamas kann auf die Unterstützung vieler islamischer Länder zählen: Libanon, Syrien, Iran und Sudan. Die Geldsumme aus dem Iran wird auf 50 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt.

Die Finanzierung der Organisation ist grundsätzlich geheim und deshalb sehr unübersichtlich. Die Hamas kann auf die Unterstützung vieler islamischer Länder zählen: Libanon, Syrien, Iran und Sudan. Die Geldsumme aus dem Iran wird auf 50 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt. Hisbollah: Es wird angenommen, dass der Iran die Hisbollah mit mindestens 100 Millionen Dollar pro Jahr finanziert. Ausserdem stützt sich die Hisbollah auf ein weltweites Netz von Kurieren, Financiers, Unternehmen und Finanzinstituten, um Geld aus dem organisierten Verbrechen und Drogen zu waschen.

Es wird angenommen, dass der Iran die Hisbollah mit mindestens 100 Millionen Dollar pro Jahr finanziert. Ausserdem stützt sich die Hisbollah auf ein weltweites Netz von Kurieren, Financiers, Unternehmen und Finanzinstituten, um Geld aus dem organisierten Verbrechen und Drogen zu waschen. Fatah: Über die Autonomiebehörde erhält die Organisation grosse Geldmengen von arabischen Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, der EU und einigen palästinensischen Banken. Dabei gab es immer wieder Korruptionsvorwürfe.

Über die Autonomiebehörde erhält die Organisation grosse Geldmengen von arabischen Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, der EU und einigen palästinensischen Banken. Dabei gab es immer wieder Korruptionsvorwürfe. Islamischer Dschihad: Laut einem US-Bericht zu Terrorismus erhält die Organisation hauptsächlich finanzielle und militärische Unterstützung aus dem Iran und arbeitet mit der Hisbollah zusammen, die ebenfalls iranische Gelder erhält.

Die Fatah: Die «Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas» ist eine säkulare politische Partei in den palästinensischen Autonomiegebieten. Sie ist die stärkste Fraktion innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). In ihren Anfängen führte sie Guerilla-Aktionen gegen die israelische Besetzung durch. Beim Oslo-Friedensprozess im Jahr 1993 akzeptierte sie aber das Existenzrecht Israels, bekannte sich zum Friedensprozess inklusive Zwei-Staaten-Lösung und schwor dem Terrorismus ab.

Wahlniederlage 2006

Anfangs der 2000er-Jahre nahm die Beliebtheit der Fatah ab, was in der Wahlniederlage im Jahr 2006 mündete. Ab 2007 kam es zur Machtteilung innerhalb der palästinensischen Gebiete: Das Westjordanland und Ostjerusalem sind seither unter Kontrolle der Fatah, der Gaza-Streifen wird von der Hamas kontrolliert. Von der internationalen Gemeinschaft wird die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde als Vertretung des palästinensischen Volks anerkannt.

Legende: Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Keystone/MAJDI MOHAMMED

Islamischer Dschihad: Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) wurde wie die Hamas als Ableger der Muslimbrüder gegründet. Die in Gaza aktive islamistische Terrorgruppe hat zum Ziel, einen palästinensischen Staat zu errichten, der neben dem Westjordanland und Gaza auch das aktuelle Gebiet des Staats Israel umfassen soll.

Legende: Kämpfer des Palästinensischen Islamischen Dschihads. Keystone/MOHAMMED SABER

Im Gegensatz zur Hamas beteiligt sich der PIJ nicht am politischen Prozess, sondern steht ausserhalb des legalen Parteiensystems. Der PIJ führt militärische Aktionen wie Selbstmordattentate durch und beschiesst Israel.