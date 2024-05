Armee stoppt mutmasslichen Putschversuch in Kongo

Im zentralafrikanische Land Kongo ist es offenbar zu einem Putschversuch gekommen.

Unbekannte Angreifer attackierten Regierungsangaben zufolge die Residenz des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers.

Gemäss Angaben der Armee wurde der Putschversuch vereitelt. Die Armee nahm mehrere Personen fest. Darunter seien auch Ausländer gewesen, hiess es. Die Situation sei nun wieder unter Kontrolle.

In Militäruniform gekleidete Bewaffnete hätten versucht, in die Residenz von Vital Kamerhe in der Hauptstadt Kinshasa einzudringen, teilte Kamerhes Sprecher zudem auf der Plattform X mit. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung seien zwei Sicherheitskräfte und ein Angreifer getötet worden.

Kamerhe und seine Familie seien unverletzt. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Residenz seien verschärft worden, hiess es weiter.

Legende: Kamerhe kandidiert für den Posten des Parlamentspräsidenten (links im Bild). Er gilt als enger Vertrauer von Präsident Félix Tshisekedi (rechts). Keystone / BEN CURTIS

Kamerhe kandidiert für den Posten des Parlamentspräsidenten. Seine Kandidatur war in Teilen der Regierungspartei auf scharfe Kritik gestossen. Der 65-Jährige ist als Politiker nicht unumstritten: 2020 wurde er wegen Unterschlagung von rund 50 Millionen Euro verurteilt. Nach zwei Berufungen wurde Kamerhe 2022 jedoch freigesprochen. Seitdem ist er wieder Mitglied der Regierungspartei und ein enger Vertrauter von Präsident Félix Tshisekedi.