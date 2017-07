Oraniermärsche in Nordirland

Aus 10vor10 vom 11.7.2017

Morgen marschieren sie wieder: die Protestanten in Nordirland, an den traditionellen Oraniermärschen. Sie feiern damit einen alten Sieg über die Katholiken. Für manche Katholiken pure Provokation. Es kam deshalb in der Vergangenheit regelmässig zu Ausschreitungen – auch dieses Jahr ist wieder viel Angst im Spiel, nicht zuletzt wegen des Brexits.