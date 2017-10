Terrorbekämpfung per Gesichtserkennung

Aus Tagesschau vom 12.8.2017

Deutschland will weiter aufrüsten gegen den Terror. Künftig sollen an Bahnhöfen oder Flugplätzen Kameras Gesichter von gesuchten Terroristen oder potentiellen Terroristen automatisch erkennen und so der Polizei Hinweise über deren Aufenthalt liefern. Am Berliner Bahnhof Südkreuz ist ein entsprechendes Pilotprojekt angelaufen.