Bei einer Explosion in der Innenstadt von Lyon sind nach Angaben des französischen Innenministeriums mindestens acht Menschen verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer Paketbombe aus. Anti-Terror-Spezialisten haben die Ermittlungen übernommen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht von einem «Angriff».

Zum jetzigen Zeitpunkt sei nichts über Todesopfer bekannt, sagte Macron im Interview des YouTubers Hugo Travers. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen.

Fahndung läuft

Der Polizei zufolge kam es zu der Explosion in einem Geschäft in einer Fussgängerzone im Zentrum der südostfranzösischen Metropole. Demnach enthielt die Paketbombe «Schrauben oder Bolzen». Sie sei vor einer Bäckerei an einer Strassenecke in einer belebten Fussgängerzone deponiert worden. Der Unglücksort im historischen Zentrum der Grossstadt wurde abgesperrt.

Legende: SRF

Die Polizei fahndet nach einem 30 bis 35 Jahre alten Mann. Nach Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein. «Wir sind eher erleichtert, weil es offensichtlich keine Schwerverletzten gab, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es ein Sprengsatz war», sagte der Bürgermeister des zweiten Arrondissements von Lyon, Denis Broliquier. Der Verdächtige sei von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Lyon liegt im Südosten Frankreichs, es ist die Hauptstadt des Département Rhône und der Region Auvergne-Rhône-Alpes und mit mehr als 515'000 Einwohnern die drittgrösste Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.